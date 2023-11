Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, anunță că Gigi Becali nu mai are, în prezent, nicio problemă medicală în urma accidentului rutier în care a fost implicat duminică. Din fericire, milionarul s-a ales doar cu o sperietură.

Potrivit lui Mihai Stoica, Gigi Becali se simte acum bine, fiind foarte important faptul că latifundiarul din Pipera nu s-a răsturnat cu mașina.

„S-a zguduit puţin. Accidentul a fost duminică, pe la 11 şi ceva. Venea de la biserică, iar noi am fost la el la spital, imediat după ce s-a terminat meciul (n.r. – FCSB – FCU Craiova 2-1). Pe la două am plecat de la spital. E OK. E bine, are un tonus bun, doar că groapa era destul de mare. Şanţul a fost destul de mare. Bine că nu s-a răsturnat„, a spus Mihai Stoica.

Duminică, 12 noiembrie, Gigi Becali a fost implicat într-un accident rutier în zona Pipera, în timp ce se întorcea de la biserică. Aflat la volanul superbului Rolls Royce, patronul FCSB-ului s-a angajat într-o depășire în același moment cu șoferul din fața sa, iar pentru a evita o coliziune a intrat cu mașina în șanț.

Gigi Becali a anunțat, luni, că a făcut un TC

A doua zi după accident, Gigi Becali dezvăluia că a suferit o fisură la nivelul unei coaste și că a făcut la spital inclusiv un TC. Între timp, a depășit toate aceste probleme, după cum susține managerul general al FCSB-ului.

„Aveam 24 de ore să mă prezint să fac testele. Eu eram acasă, mă odihneam. Am zis să merg înainte să plec la mănăstire, că urma să plec la ora 4, ca la 6 să fiu la Vâlcea, aveam sfințire. După meci am fost întâi la spital, am făcut un CT, apoi ne-am dus la miliție.

Am vorbit cu ei la telefon. Mi-au spus: «Domnule Becali, conform legii, în 24 de ore trebuie să veniți să faceți toate testele, constatările, proces verbal». Aveam nevoie și de dovadă, altfel nu puteam face mașina, plăteam eu zeci de mii de euro.

De ce am mers la spital? Mă durea puțin coasta, am făcut CT și era o mică fisură la cartilaj la coastă„, a declarat Becali.