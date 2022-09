Cum și-a cunoscut, de fapt, Alexandru Arșinel soția: „Am păcălit-o!”

Alexandru Arșinel a trecut la cele sfinte, în data de 29 septembrie 2022. Maestrul teatrului românesc era căsătorit, de mai bine de jumătate de secol, cu Marilena. În cadrul cărții sale, actorul a povestit că a „păcălit-o”, pe soția sa, să-l ia de bărbat.

Alexandru Arșinel a murit la vârsta de 83 de ani, ca urmare a mai multor afecțiuni medicale de care suferea. Soția sa, Marilena, a rămas văduvă, după 54 de ani de căsnicie. Cei doi aveau împreună doi copii, pe Bogdan și Cristian.

În cartea „Alexandru Arşinel, de la Dolhasca pe… Calea Victoriei”, lansată în 2012, marele actor a vorbit despre episodul comic prin care a reușit să-și cucerească soția. Cei doi s-au cunoscut în anul 1966, la ștrandul Tineretului.

„La un moment dat, am văzut o fată a cărei imagine m-a hipnotizat, mi s-au lipit ochii de ea ca de un magnet. Nu am mai putut efectiv să îmi iau ochii de la ea. M-am apropiat şi am întrebat-o cum o cheamă, dar nu mi-a răspuns.

Am plusat şi am întrebat-o: «Dar ce ai face dacă m-aş îneca?». S-a întors spre mine, mi-a zâmbit, dar tot nu mi-a răspuns!", extras din cartea lui Alexandru Arșinel.

Alexandru Arșinel: „Cred că merita un bărbat mai bun decât mine”

Actorul a fost zgârcit în declarații privitoare la soția sa. Mulți fani credeau că Alexandru Arșinel ar avea, de fapt, o relație cu colega sa de scenă, Stela Popescu, dar Marilena a fost „semnul dumnezeiesc” din viața maestrului teatrului românesc.

„Am păcălit-o! Cred că merita un bărbat mai bun decât mine, în sensul că n-am fost întotdeauna lângă ea când a trebuit. Întâlnirea cu Marilena a fost un semn dumnezeiesc!", spunea maestrul teatrului românesc despre soția sa.