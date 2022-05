Cum și-a dat seama Niculina, o femeie din Buzău, că soțul o înșală. Bărbatul de 45 de ani are o relație cu o tânără de 18 ani!

Niculina, o femeie din Buzău, a aflat că soțul o înșală. Bărbatul ei, care are vârsta de 45 de ani, are o relație cu o tânără de 18 ani! Mai mult decât atât, bărbatul ar fi făcut cu ea și un copil!

Niculina a trăit șocul vieții când a aflat că soțul ei o înșală cu o tinerică de 18 ani. În cadrul emisiunii ”Acces Direct”, femeia dintr-o comună din Buzău și-a spus povestea. Cei doi au o căsnicie de 22 de ani și a crezut că este o glumă când a auzit una dintre discuții.

Niculina a povestit la Antena 1 că, atunci când s-au cununat, ea avea doar 18 ani, iar bărbatul ei avea 23 de ani. Acum, soțul ei, în vârstă de 45 de ani, este cuplat cu o tânără de 18 ani și, mai mult decât atât, cei doi ar avea și un copil! Întreaga poveste ar fi început în urmă cu patru ani, când femeia a descoperit că se vedea cu alte două femei. Șocul mai mare a fost în momentul în care femeia a realizat că este înșelată, când soțul a plecat la București, să muncească pentru fiul lui.

„Sunt 22 de ani de când m-am cununat cu el. Aveam 18 ani și el 23 când ne-am luat. Nu prea am fost fericiți așa din cauza alcoolului. Am fost împreună până acum, dar de patru ani nu mai am liniște, pentru că el umblă cu două femei. Acum sunt plecată, nu mai stau cu el. El e la Tulcea, muncește pe șantier. (…) După două săptămâni nu a mai adus bani. (…) Îl suna o copilă, îi spunea „Ce faci, iubi?”. Eu am zis că face ceva mișto de el. (…) Ducând sacoșa la muncă, după aceea el a plecat la muncă și a lăsat telefonul pe masă”, a mărturisit Niculina.

Tinerica de 18 ani ar avea copil cu soțul Niculinei, care are 45 de ani

Niculina a trăit un șoc mare. După ce a aflat că soțul o înșală, femeia din Buzău a descoperit că amanta ar avea un copil cu el. Aceasta ar fi observat un videoclip cu micuțul, auzind și vocea soțului pe fundal: ”Mi-am dat seama. (…) Am găsit copila cu copil (nr. pe rețelele de socializare). (…) Am găsit cu el o înregistrare (nr. și-a dat seama că soțul ei are un copil cu amanta de 18 ani). A filmat copilul și s-a auzit el, a zis că are energie copilul și eu l-am cunoscut după voce”.

Sursă foto: Pixabay