Cum și-a pierdut, de fapt, Irinel Columbeanu toată averea. A ajuns la sapă de lemn. „El este un om naiv”

Cum și-a pierdut, de fapt, Irinel Columbeanu toată averea? Fostul milionar a ajuns să trăiască la azil, după ce, în ultimii ani a ajuns la sapă de lemn. Fosta sa iubită, Daiana Estera, rupe tăcerea și dezvăluie adevărul despre falimentul care l-a doborât pe Irinel Columbeanu.

În ultimii ani, Irinel Columbeanu a ajuns la sapă de lemn. Fostul milionar și-a pierdut toată avere, ajungând să stea la azil, luxul și opulența de altă dată rămânând doar istorie. Fosta iubită a lui Irinel Columbeanu a rup tăcerea și a dezvăluit adevărul despre cum și-a pierdut acesta toată averea.

Daiana Estera a scos la iveală detalii necunoscute despre viața fostului om de afaceri. Acesta se pare că ar fi adevăratul motiv pentru care Irinel Columbeanu și-ar fi pierdut averea de milioane de euro.

După divorțul de Monica Gabor, fostul milionar și Daiana Estera au avut o relație de aproximativ doi ani. Cei doi s-au despărțit atunci când bruneta s-a căsătorit. O dată cu timpul petrecut împreună, Daiana a ajuns să îl cunoască destul de bine pe fostul om de afaceri. Potrivit acesteia, se pare că fostul milionar a mai suferit un accident vascular în piscină, în urmă cu mulţi ani.

Referitor la averea lui Irinel Columbeanu, bruneta susține că acesta ar fi fost ușor influențat de oamenii din jur, motiv care l-a dus la faliment. Cât timp s-ar fi confruntat cu problemele de sănătate, oamenii ar fi profitat și l-ar fi falimentat.

„El era o persoană foarte discretă și nu prea îmi povestea detalii. Primul lui accident vascular a fost într-o piscină, așa mi-a povestit. Încă era lucid, chiar era foarte ok. Nu se compară cu situația lui de acum. El este un om naiv. Eu am reluat relația cu el acum un an. Atunci era foarte ok, nu dădea semne că ar avea vreo problemă de sănătate, chiar era foarte ok, era normal”, a declarat Daiana Estera, la Xtra Night Show.

Citește și: DAIANA DUȚU, DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE DESPRE IRINEL COLUMBEANU! DE CE I-A CERUT FOSTUL MILIONAR AJUTORUL BRUNETEI

Fosta iubită a lui Irinel Columbeanu, rupe tăcerea. Ce s-a întâmplat între fostul milionar și Daiana Estera

Bruneta a dezvăluit că a reluat legătura cu fostul milionar, în urmă cu doi ani. Atunci, Irinel Columbeanu i-ar fi propus Daianei să se întâlnească. Cu toate acestea, se pare că cei doi nu au reușit să găsească un moment potrivit. Ulterior, fostul soț al Monicăi Gabor a sunat-o și i-a cerut ajutorul, după o seară petrecută în bar. Se pare că omul de afaceri se accidentase la cap.

„Pauza dintre noi a fost cam până acum un an jumătate sau doi. Am divorțat și am mai avut și alte relații, nu am stat degeaba. M-a căutat într-o seară, era cu un prieten, dorea să ne întâlnim, să mai chem niște prietene, dar nu ne-am sincronizat, apoi m-a sunat într-o seară și mi-a spus să îi acord primul ajutor. Știe că am amici medici și m-a chemat la el cu un amic medic să îi acordăm primul ajutor, deoarece era foarte grav rănit la cap și sângera”, a mai mărturisit Daiana Estera.

Motivul pentru care Irinel Columbeanu ar fi ajuns în aceea stare ar fi fost alcoolul. Cei din bar l-au dus până la apartamentul lui dar nu au verificat să vadă daca acesta era rănit.

„A fost cu o noapte dinainte la un bar, a băut până a căzut, iar cei din bar, în loc să cheme salvarea, l-au luat și l-au adus în apartament și l-au lăsat pe jos. Nu s-au asigurat dacă mai trăiește, mai respiră. L-au lăsat așa și a dormit până seara. Când și-a revenit m-a sunat, era ok. Era lovit la cap, dar nu era ceva grav. (…) Apoi am reluat prietenia, legătura. A venit natural, pentru că am văzut că mă caută. Nu mai avea bani. mergeam la el, îi mai făceam și eu curățenie, îl invitam la mine acasă să mâncăm”, a mai declarat fosta iubită a lui Irinel Columbeanu”, a mai spus bruneta, la Xtra Night Show.

Citește și: CÂND AJUNGE IRINUCA ÎN ROMÂNIA, DE FAPT. MONICA GABOR TOCMAI A FĂCUT ANUNȚUL