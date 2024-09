Cum și-au bătut joc gardienii de Juno, după ce l-au prins la furat din magazin. Au scos electroșocurile și… ”Hai, băgați!”

Juno este unul dintre cei mai nonconformiști artiști din România, iar viața sa amoroasă a fost ca o carte deschisă prin prisma relației pe care a avut-o cu Jo. Cei doi au trăit o poveste de iubire în fața publicului, presărată cu multe despărțiri și împăcări. În urmă cu câteva luni însă, cântărețul și artista au pus stop definitiv legăturii dintre ei. Lucrurile s-au schimbat mult pentru el de atunci, a intrat în lumea actoriei și acolo a avut surpriza să o găsească pe „o altă Ioana” care i-a dat lumea peste cap. În plus, ceea ce nu știe multă lume este că Juno nu a fost tocmai un băiat bun. Cântărețul a dezvăluit într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO cum a ajuns să fie flancat de bodyguarzi și amenințat cu electroșocurile după ce, alături de un prieten, aveau obiceiul de a face ravagii în magazine.

Juno și cel mai bun prieten, flancați de bodyguarzi după ce au furat din magazin: „Au scos electroșocurile”

Juno a fost mereu o fire rebelă, iar în viața lui a existat multă adrenalină. Protejatul lui Smiley își amintește că înainte de a intra în lumea artistică și a-și lua în serios cariera, a făcut tot felul de nebunii, iar multe dintre acestea s-au finalizat cu a da cu subsemnatul la poliție. Cântărețul ne-a povetit cum a ajuns într-o situație delicată după ce el și prietenul lui cel mai bun au fost prinși furând din magazin. Bodyguarzii i-au înconjurat imediat și au scos electroșocurile la ei.

„Eram cu prietenul meu Gabi, Găbosul îi zicem noi. Eram într-un supermarket și am consumat chestii de dinăuntru. Luam un suc, îl beam și îl lăsam acolo. Noi ne-am cam întins cu joaca asta și am făcut o dată, de două, de trei ori. Prietenul meu, în momentul în care am ieșit a luat repede un parfum și l-a băgat în pantaloni. Când am ieșit ne așteptau gardienii: „Ia veniți voi după mine!” Ne-au luat și ne-au dus undeva într-o cameră în spatele supermarketului. Cu Găbosu au avut mai de furcă ei. Au scos electroșocurile la noi și ne-au întrebat ce știm să facem. Eu la vremea aceea eram dansator. Le-am spus: „Știm să dansăm”. Ne-au pus să ne facem numărul, ei se amuzau, asta e”, a dezvăluit Juno pentru CANCAN.RO.

Cu toate că întâmplarea nu a avut un final tragic, în momentul în care au intrat cu cei doi bodyguarzi în camera obscură, Juno și amicul lui au fost foarte speriați. Nu erau la prima abatere, așa că cele mai rele gânduri i-au cuprins pe cei doi. „În momentul în care am intrat acolo în cameră m-a luat adrenalina. M-am gândit că ne duc la poliție. Nu făcusem ceva atât de grav, dar am avut emoții. Eu oricum tot timpul făceam ceva riscant. Ne alerga mereu poliția pentru că ne strângeam și făceam break-dance, grafitii pe pereți, săream garduri. Făceam tot felul de nebunii”, a mai spus artistul.

Cum se înțelege artistul cu partenera! O cheamă tot Ioana: „Nu îmi e greu să-i spun: `Hai, ce facem?!`”

Tot ceea ce ne-a povestit au rămas însă amintiri, nu demult apuse, dar amintiri. Acum, artistul este foarte serios și perseverent în tot ceea ce face și pune cariera pe primul plan. Recent, cântărețul a semnat cu Antena 1 pentru un nou serial produs de Ruxandra Ion- Iubire cu parfum de lavandă, iar personajul din film i se potrivește mănușă. Mai mult, serialul i-a adus noroc din mai multe puncte de vedere, căci pe set a întâlnit-o pe noua Ioana din viața sa.

„Personajul meu este Sever, toată lumea îi spune Rocky. Este un tânăr bezmetic care își dorește să își depășească condiția de viață, să facă bani. Vrea să plece din sat, se vede mare, undeva departe, dar nu știe exact cum o să ajungă acolo. Mă regăsesc în el, în dorința lui de afirmare, de a reuși, mă regăsesc inclusiv în faptul că intră mereu în belea. Și eu am fost năzbâtios.

În viața personală sunt eu bine cu mine, sunt într-o stare de echilibru și se vede. Pe colega mea Maria o cheamă Ioana în serial și este și zodia fecioară, că tot vorbeam despre fosta mea iubită, exact ca ea. Adică nu îmi este greu să-i spun: „Ioana, ce facem?! Hai!”. E ceva similar și la culoarea ochilor, este interesant. Este într-un ceas bun, lucrurile merg extraordinar la filmare și în viața reală toată lumea să fie fericită, să avem sufletul împăcat, să meargă treaba!”, a mai spus Juno pentru CANCAN.RO.

