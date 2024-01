Cum trăia Romina înainte de a deveni soția moștenitorului imperiului Ferrari: „Viața nu a fost mereu drăguță cu mine, dar nici eu nu am fost cu ea”

Romina și soțul ei, Piero Ferrari, au participat miercuri, 10 ianuarie, la lansarea filmului „Ferrari”, în România ( BILETE AICI). Pelicula prezintă unul dintre cei mai grei ani din viața tatălui lui Piero, Enzo Ferrari, fondatorul celebrei mărci de automobile. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Romina, iar aceasta ne-a dezvăluit detalii despre film, dar și despre viața ei alături de Piero. Premierul Marcel Ciolacu, Alfred Simonis, președintele Camerei Deputaților, și Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, au fost și ei prezenți la premiera filmului.

Când spui Ferrari, spui putere, lux, eleganță și muuulți bani. Asta are moștenitorul imperiului de automobile de lux și fiul legendarului Enzo Ferrari. Dar, în spatele oricărui bărbat puternic stă o femeie și mai puternică. Zicala i se potrivește de minune și Rominei. Bucureșteanca în vârstă de 34 de ani i-a pus inima pe jar celebrului Piero Ferrrari și, acum că am cunoscut-o și mai bine, am înțeles de ce. Tânăra și soțul ei au venit în România pentru premiera filmului și, bineînțeles, toți ochii au fost aținti asupra ei.

Romina Ferrari: „Am emoții, sunt om!”

„Este primul eveniment public la care eu merg cu Piero și, da, am emoții. Pot spune că am emoții. Sunt om, scuze. Am venit special în România pentru premiera filmului Ferrari. Este a treia sau a patra premieră la care participăm și deja suntem antrenați. M-am obișnuit cu presa, cu interviurile” , a spus românca pentru CANCAN.RO.

Cu toate că este soția multi-miliardarului Piero Ferrari, care deține o avere de șapte miliarde de euro, Romina e o persoană discretă și modestă. După ce a apărut, recent, cu o ținută în valoare de doar 95 de euro, tânăra a purtat la premiera filmului Ferrari un outfit semnat de un designer român, semn că Romina nu își neagă originile, dimpotrivă.

Romina Ferrari, îmbrăcată de un designer român: „Reprezint România!”

„Ținuta din seara aceasta este Cristina Săvulescu, mi-am dorit să am pe mine un brand românesc. Țin să port branduri românești, este foarte important să reprezentăm (n.r. România) și să ducem mai departe. Aceast machiaj l-am inventat astăzi cu Andreea Vilău, este negru cu roșu și se numește red with me look. Noi ne distrăm când merg la ele la showroom și îmi face plăcere”, a mai spus românca pentru CANCAN.RO

Romina a recunoscut că la începutul relației sale cu Piero Ferrari nu avea haine suficiente sau care să se ridice la standardele locurilor în care mergea cu bărbatul. Acum lucrurile s-au schimbat radical, șatena și soțul său având o avere impresionantă. Și, nu o dată, românca a povestit că soțul său i-a deschis ușa către o lume la care nici măcar nu visa.

Romina și Piero Ferrari s-au cunoscut în 2016. Românca a absolvit cursurile Academiei Tehnice Militare și apoi s-a specializat în marketing. Tânăra a pus mâna pe un job în cadrul companiei de avioane private de lux Bombardier. Prin intermediul acestui job l-a cunoscut pe afaceristul italian, Piero Ferrari, căci vorba aceea, ce să-i vinzi unui miliardar, dacă nu un avion privat, desigur?! Din păcate, sau nu, vânzarea nu a avut loc niciodată, dar întâlnirea nu a fost de prisos, dimpotrivă.

„Era un avion de 60 de milioane de euro, presa italiană spune că se poate (n.r. vinde) lucrul acesta. Ne-am întâlnit, ne-am completat și, iată-ne împreună după șapte ani” , spune Romina pentru CANCAN.RO.

„Nu m-am gândit că mă voi căsători cu moștenitorul imperiului Ferrari”

Șase luni au trecut până când moștenitorul imperiului Ferarri a decis să o caute pe româncă și să o invite la întâlnire. Fluturașii din stomac au fost și ei prezenți la întâlnire, iar frumoasa româncă a reușit să-l cucerească definitiv pe miliardar. Conștientă de atuurile sale, dar și modestă, Romina susține că nu și-a imaginat niciodată că ea va deveni soția miliardarului.

„Când am avut prima cină privată, evident că nu m-am gândit (n.r. că se va căsători cu el). Mi-am spus că merg după feeling” , a mai dezvăluit aceasta.

Romina: „Sunt într-un meci cu viața!”

Ajunsă la 34 de ani, Romina Ferrari susține că a trecut prin multe. Viața i-a dat, dar i-a și luat, însă nu regretă nimic, dimpotrivă. Se declară o luptătoare și știe că poate face față oricărei situații:„Viața nu a fost întotdeauna cea mai drăguță cu mine, dar nici eu nu am fost cu ea, așa că suntem într-un frumos”.

Stabilită de mulți ani în Italia, românca susține că îi este foarte dor de limba maternă. Vine în țară cât de des poate și cât de mult îi permite timpul. Și soțul ei s-a îndrăgostit de România, susține ea, așa că este posibil ca drumurile aici să fie și mai dese. Însă, când nu poate ajunge ea pe plaiurile natale, membrii familiei sale vin să o viziteze în Italia.

„Cel mai dor îmi este de limba mea. Îmi este dor să vorbesc limba română acolo. Din când în când sunt prietenii mei care locuiesc aici și vin și mă vizitează. M-am emoționat. Și membrii familiei mele vin, mă vizitează, totul este ok între noi”, a spus Romina Ferrari pentru CANCAN.RO.

