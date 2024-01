Singura aroganță pe care și-au permis-o Romina Gingașu și soțul ei, Piero Ferrari. “Încă suntem oameni normali”

Romina Gingașu și Piero Ferrari s-au cunoscut în urmă cu mulți ani, pe vremea când românca lucra la Monte Carlo, la Bombardier, și vindea avioane private. Așa s-a înfiripat și povestea lor amoroasă, pentru că tânăra a încercat să-i vândă un avion moștenitorului Ferrari, iar acesta a ignorat-o timp de 6 luni, apoi brusc a invitat-o la o cină. S-au cunoscut, s-au plăcut și s-au căsătorit. Deși mulți ar spune că întorc banii cu lopata, românca susține că sunt o familie normală. Au făcut totuși o singură aroganță!

Romina Ginașu și Piero Ferrari au făcut pasul cel mare acum ceva vreme, iar relația lor merge ca pe roate. S-au cunoscut pe vremea când românca avea 24 de ani și lucra la Monte Carlo. Era angajată la Bombardier și vindea avioane private. Așa l-a și cunoscut pe Piero Ferrari, când a încercat să-i vândă un avion privat. Afaceristul a ignorat-o câteva luni, apoi a invitat-o la cină. Totul a decurs bine și frumos apoi, căci au ajuns să fie fericiți și să se căsătorească.

CITEȘTE ȘI: LECȚIE DE MODESTIE! CUM A APĂRUT ROMINA GINGAȘU, ÎN EMISIUNEA LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ DE LA PRO TV. ȚINUTA NU A COSTAT MAI MULT DE 500 DE LEI

„Am încercat să-i vând un avion privat lui Piero Ferrari. El m-a ignorat și m-a refuzat timp de aproape 6 luni. M-a invitat la cină, în final, el era singur, eu eram singură. Așa am decis să construim o viață împreună și un cămin împreună. Eu în acel moment aveam o ofertă foarte importantă la Paris, în vânzări de avioane militare. A trebuit să merg la acel interviu, mi s-a spus că de la 1 trebuie să fiu la Paris și am spus că nu pot”, a povestit Romina Gingașu, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

CITEȘTE ȘI: LA CE A RENUNȚAT ROMINA GINGAȘU PENTRU A FI ÎMPREUNĂ CU PIERO FERRARI. GESTUL FĂCUT DE ROMÂNCĂ S-A AFLAT ABIA ACUM: „NU REGRET” / VIDEO

Ce aroganță au făcut Romina Gingașu și Piero Ferrari

Romina Gingașu și Piero Ferrari sunt în România pentru lansarea filmului „Ferrari”. Cei doi au dat detalii din viața lor, despre care nimeni nu a știut. Au acordat un interviu pentru Digi24, în care moștenitorul Ferrari și soția lui au dezvăluit cel mai scump lucru cumpărat. Acela a fost un iaht.

”Iaht. Un iaht”, a spus Piero Ferrari.

”Suntem normali. Suntem încă normali”, a adăugat soția lui.

”Un iaht, pentru că am o pasiune. Am norocul de a avea experiență în domeniul aviației private, deoarece am fost președintele Piaggio Aero, dar și în domeniul iahturilor, pe care îl iubesc, deoarece sunt în comitetul director și vicepreședinte al Ferretti Group, care include brandurile Riva, Pershing, Wally și multe alte branduri de iahturi”, a spus Piero Ferrari.