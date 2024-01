Lecție de modestie! Cum a apărut Romina Gingașu, în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV. Ținuta nu a costat mai mult de 500 de lei

Romina Gingașu, în vârstă de 31 de ani, a oferit o lecție de modestie, în direct. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, soția miliardarului Piero Ferrari (78 de ani), moștenitorul imperiului care îi poartă numele, a îmbrăcat o ținută vestimentară care nu a costat mai mult de 500 de lei! Vezi mai jos, în articol, detaliile.

Romina Gingașu a oferit o lecție de modestie, în direct, în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV. Soția miliardarului Piero Ferrari, moștenitorul imperiului Ferrari, a avut o apariție live de milioane. Îmbrăcată într-o piesă vestimentară de culoare gri, asortată cu o pereche de pantofi negri, românca în vârstă de 31 de ani a atras toate privirile.

Prezentatorul emisiunii a complimentat-o pe Romina Gingașu pentru apariția ei, iar soția lui Piero Ferrari nu s-a ferit, pentru nicio secundă, să mărturisească faptul că ținuta nu a costat mai mult de 95 de euro – adică sub 500 de lei. De altfel, românca a mărturisit că este prima ei apariție live.

„Sunt îmbrăcată foarte simplu astăzi. Nu costă mai mult de 95 de euro. Am avut foarte multe întâlniri, am aterizat ieri, zbor foarte mult zilele acestea, am venit 11 ore din vacanță, că am fost și noi în vacanță de Crăciun și de Revelion, apoi am aterizat în Italia, am venit în România, apoi înapoi în Italia, apoi două zile la Londra, apoi câteva zile în Elveția, la Davos și vedem mai departe.

Da, rochia mea este de pe AliExpress, 50 de euro, iar pantofii sunt Zara. Important este că eu mă simt bine, asta e cel mai important. Am avut întâlniri, am avut și alte interviuri și eu mă simt perfect așa. Deci spune 100 de euro, să nu fim chiar…”, a explicat Romina Gingașu.