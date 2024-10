Cum trăiește Dana Rogoz, după ce s-a mutat la țară. Se încălzește la sobă

Dana Rogoz a revenit în satul Viscri pentru a vedea progresul restaurării unei case de patrimoniu pe care a achiziționat-o cu câțiva ani în urmă. Actrița s-a emoționat când a văzut cât de transformată este locuința, așa că a postat pe rețelele de socializare un videoclip prin care le-a prezentat și fanilor proprietatea! Cum trăiește după ce s-a mutat la țară? Vedeta se încălzește la sobă!

Actrița a făcut un tur virual al casei. A început cu o imagine de ansamblu în care prezenta cum arată proprietatea din exterior. Fiul ei a fost uimit când a văzut cum arată totul! Ulterior, Dana Rogoz l-a filmat pe partenerul ei când intra în dormitorul matrimonial.

Este important de precizat faptul că Dana Rogoz și partenerul ei au decis să decoreze dormitorul cu obiecte de mobilier vechi, lucruri pe care le-au ales în ultimii ani. Potrivit mesajului postat pe Instagram, două camere sunt gata până în acest moment. Actrița a menționat, de asemenea, că mai este de lucrat pentru a ajunge la rezultatul dorit.

În primul dormitor se poate observa un pat solid, o sobă albă cu detalii albastre la care se încălzesc, dar și un dupal impunător. Cei doi au ales un design specific zonei respective. Actrița și familia ei se bucură din plin de viața de la țară.

„Nu am făcut nicio modificare acestui reel. Pur și simplu am vrut să adaug videourile integrale cu reacțiile noastre de ieri seară, când am intrat în căsuța noastră de la Viscri. Să le am mereu la îndemână, rapid, să le pot revedea exact așa, neprelucrate, de câte ori voi simți nevoia, peste ani. Nu pot să va descriu ce sentiment! Avem 2 camere gata! De la o ruină, un zid căzut cu totul, avem acum o casă! Un loc în care putem dormi. Sigur, mai e mult de lucru, dar e deja enorm pentru noi! De fiecare dată când veneam aici, dormeam în curtea casei, în rulotă. Dar aseară am dormit pentru prima oară în casă noastră, în patul nostru! Într-o camera mobilată, cu piesele alese de noi în ultimii ani”, a mărturisit Dana Rogoz pe Instagram.

Fațada casei a fost reabilitată, iar ușa principală a fost refăcută. Cea de-a doua cameră este dedicată copiilor. Și aceasta a fost decorată cu mobilier tradițional. Un moment special a fost prima noapte petrecută în familie acolo. După ani în care au dormit cu toții în rulotă, acum se bucură de confortul dormitoarelor.

„Am făcut focul în sobă pentru prima oară! Am umplut casă de fum, pentru prima oară! Apoi ne-am prins ce am greșit și, din mai multe încercări, am reușit să o ținem aprinsă și fierbinte toată noaptea. Ne-au sărit oricum în ajutor vecinii, care ne-au adus și un calorifer electric. Am cumpărat așternuturi noi din in prespălat și am făcut toți patul, cu grijă, cu veselie, cu gălăgie, de parcă luăm parte la o ceremonie de familie importantă. Fiecare gest știam că se întâmplă pentru prima oară. De aici entuziasmul cu care… aprindeam lumina!!! Această este doar prima parte, urmează și o partea a II-a, căci nu mi-au intrat toate într-un singur reel. Dar se simte cam cât de mare e bucuria pentru noi”, a adăugat actrița.