Perioada pandemiei este foarte grea pentru toată lumea. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Diana Stejereanu, sexy-antrenoarea de fitness a vedetelor și a aflat cum trăiește ea, dacă îi este teamă de coronavirus, cum se protejează și ce face pentru a depăși momentele grele. În exclusivitate, blondina ne-a declarat că este o norocoasă pentru că nu a trecut prin boală și, ca de obicei, sportul a scos-o din orice impas.

Diana Stejereanu a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că sportul a ajutat-o să depășească această perioadă grea a pandemiei, de care toată lumea s-a lovit.

„Nu am interacționat cu boala până acum”

Sexy-antrenoarea vedetelor ne-a mărturisit că are o mulțime de femei alături de care lucrează și că totul i-a mers bine. Mai mult, Diana este norocoasă că nu a făcut „cunoștință” cu noul coronavirus. Singurul lucru ce s-a schimbat în viața Dianei Stejereanu a fost faptul că numărul de femei cu care lucrează s-a înjumătățit.

„Nu am interacționat cu boala până acum, cred că m-a ajutat faptul că fac sport zilnic. Statistic vorbind, numărul de fete s-a înjumătățit la clasele din sală. În schimb, au compensat la clasele de LIVE , ne antrenăm împreună de luni până joi, la ora 20:00 pe Google Meet.

Am peste 30 de femei ambițioase care știu ce vor și lucrează cot la cot cu mine.

Partea bună este că lucrezi din confortul casei tale, scutești timpul pe care îl pierdeai pe drum, însă eficiența e aceeași!

Le urmăresc pe televizor pe toate, zici că lucrez la NASA .

În final sunt bucuroasă că ne-am adaptat și găsim soluții pentru cei care știu cât de important e sportul în viața lor”, a spus Diana Stejereanu, pentru CANCAN.RO.

Diana Stejereanu face sport de aproape 10 ani

Diana Stejereanu are 33 de ani și face sport de performanță, dar și de plăcere, de aproximativ 10 ani. Atunci când a intrat pentru prima dată într-o sală de sport, suferea din dragoste și, pentru a elimina energia negativă și pentru a-și îndrepta gândurile în altă parte, a decis să investească timpul în mișcare.

Datorită fizicului de invidiat, Diana este considerată una dintre cele mai sexy antrenoare de fitness din România. Este cunoscută publicului larg după ce a predat în repetate rânduri lecții de fitness în matinalul de la Antena 1 – ”Neatza cu Răzvan și Dani” – și este apreciată de o mulțime de femei, dar și de bărbații care îi admiră formele ori de câte ori au ocazia.

Care a fost greutatea maximă pe care a avut-o Diana Stejereanu

În urmă cu ceva timp, pentru gsp.ro, sexy-antrenoarea a vorbit despre greutatea maximă pe care a avut-o, dar și despre cum a reușit să arate atât de bine.

„68 de kilograme am avut cel mai mult, acum am 65, dar am transformat grăsimea în mușchi. Acum 10 ani nu se vedea niciun mușchi, nicio formă, acum, tot aceleași kilograme le am și arăt așa.

Poți să faci mișcare trei minute dimineața, trei minute seara. Este un timp mort. Pentru fetele care zic că nu au timp, este foarte bine. Și trei minute contează” , a spus antrenoarea, pentru sursa citată.