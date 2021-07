Sexy-antrenoarea de fitness a vedetelor a făcut ravagii la NUBA, în cea mai sexy și mai scurtă rochie. Diana Stejereanu i-a „provocat” pe puștii de liceu din jurul ei să o privească insistent minute bune și a căutat selfie-ul perfect, „la înălțime”. CANCAN.RO vă prezintă imagini exclusive cu „modelatoarea” vedetelor.

De când s-au ridicat temperaturile în termometre, vedetele s-au mutat la mare. Cu haine sumare în bagaj, dar cu mare chef de distracție, divele noastre nu încetează să uimească prin prezența lor, mai ales acolo unde muzica răsună, băutura fină curge, iar atenția din partea bărbaților este la cote înalte.

Admirată din „umbră”

Diana Stejereanu a atras toate privirile la NUBA, după ce s-a afișat ca o adevărată divă. Îmbrăcată într-o rochiță scurtă, de vară, de culoare violet, cu volănașe, sexy-antrenoarea vedetelor i-a făcut pe cei din jur să nu-și dezlipească privirea de la ea. Zona de interes: picioarele lungi, tonifiate și bronzate ale Dianei, pe care nu aveai cum să nu le observi!

Preț de câteva minute, Diana a căutat selfie-ul perfect, a pozat ca o divă și s-a distrat cu bunele sale prietene. Antrenoarea de fitness în vârstă de 33 de ani i-a căzut „cu tronc” unui puști de liceu, care a admirat-o continuu, în toată splendoarea, „ascuns” în spatele ochelarilor de soare. Iar imaginea de mai jos vorbește de la sine.

S-a apucat de sport în urmă cu opt ani

Diana Stejereanu are 33 de ani și face sport de performanță, dar și de plăcere, de aproximativ 10 ani. Atunci când a intrat pentru prima dată într-o sală de sport, suferea din dragoste și, pentru a elimina energia negativă și pentru a-și îndrepta gândurile în altă parte, a decis să investească timpul în mișcare.

Datorită fizicului de invidiat, Diana este considerată una dintre cele mai sexy antrenoare de fitness din România. Este cunoscută publicului larg după ce a predat în repetate rânduri lecții de fitness în matinalul de la Antena 1 – ”Neatza cu Răzvan și Dani” – și este apreciată de o mulțime de femei, dar și de bărbații care îi admiră formele ori de câte ori au ocazia.

Ce recomandă sexy-antrenoarea, pentru un trup de invidiat

Pentru că vrea să ajute cât mai multe persoane să arate bine, Diana Stejereanu a dat startul unui program online în cadrul căruia se ocupă de modul în care arată oamenii care îi cer ajutorul.

Pentru un corp de invidiat, Diana recomandă mișcarea și susține că sportul este foarte bun chiar și atunci când alegi să-l practici pentru doar trei minute.

În urmă cu ceva timp, pentru gsp.ro, sexy-antrenoarea a vorbit despre greutatea maximă pe care a avut-o, dar și despre cum a reușit să arate atât de bine.

„68 de kilograme am avut cel mai mult, acum am 65, dar am transformat grăsimea în mușchi. Acum 10 ani nu se vedea niciun mușchi, nicio formă, acum, tot aceleași kilograme le am și arăt așa.

Poți să faci mișcare trei minute dimineața, trei minute seara. Este un timp mort. Pentru fetele care zic că nu au timp, este foarte bine. Și trei minute contează” a spus antrenoarea, pentru sursa citată.

