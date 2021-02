Cum trec românii frontiera pe timp de pandemie. Mesajul unui șofer de autocar: „Pregătiţi câte 20 de euro fiecare”

Românii sunt inventivi iar acest aspect nu mai surprinde pe nimeni. Un astfel de moment s-a petrecut la vama Borș, unde șoferul unui autocar plin cu români le-a „livrat” soluția pentru a trece frontiera, chiar dacă nu au actele în regulă. Din cauza pandemiei, cei care vor să tranziteze țările din UE trebuie să aibă un contract de muncă valabil. Însă se poate și altfel, cu doar 15-20 de euro nu te întreabă nimeni nimic.

O filmare publicată pe site-ul Reddit a dezvăluit cum se poate trece frontiera pe timp de pandemie Unul dintre călători a fost surprins de anunțul pe care-l făcea șoferul autocarului cu care călătorea așa că a pus mâna pe telefon și a început să filmeze. Astfel, toți călătorii erau anunțati să „pregătească câte 20 de euro fiecare” în cazul în care nu au documentele în regulă.

Clipul video a fost postat pe Reddit cu următoarea descriere: „Cum fac vameşii bani în pandemie: Autocar Romfour, Vama Borş. Şoferul face chetă de şpagă pentru vameşi de la pasagerii care nu au actele necesare pentru trece graniţa (S-au strâns 500 de euro)”.

„E ultima pauză pe România, intrăm în vamă. Să pregătiţi documente şi ce are fiecare, contract. Cei care nu au contract, pregătesc 20 de euro, o să vină o doamnă, cineva de aici din faţă, să îi strângă pe fiecare. Sperăm să fie ok, să putem trece. O să opresc imediat, să scoatem banii, în timpul ăla putem să strângem şi bănuţii.

Valabil pentru toţi. Care nu are contract, eu ştiu, dacă îl are pe telefon. Dacă comentează la telefon, vedem ce facem atunci. Care are o hârtie, ce au acolo cu nume, prenume, ştampilă, contract, precontracte, să îl arate. E păcat să dăm bani. Să avem drum bun”, a fost anunţul făcut de şofer.

Din cauza restricţiilor impuse de pandemie, cei care vor să călătorească în diverse ţări ale Uniunii Europene sunt nevoiţi să demonstreze că au un contract de muncă valabil şi astfel sunt lăsaţi să tranziteze Ungaria şi restul ţărilor până la destinaţie.

