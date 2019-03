Cunoscuta cântăreață este ”prizonieră” într-o căsnicie de groază. Judecătorii amână divorțul!

Puțin a durat mariajul dintre Bianca Rus și Antonio Luigi Gottschling! După luna de miere petrecută în Dubai a pornit o dispută crâncenă! (Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza modele) Ea a susținut că soțul a agresat-o, nu numai verbal, ci și fizic, mai mult, că i-ar fi furat din casă mai multe bunuri. Antonio a negat totul, aruncând, la rândul său, câteva acuzații! Cu toate că pe rol se află un proces de divorț, iar artista este disperată să rupă mariajul, ea rămâne deocamdată ”prizonieră” într-o căsnicie de groază. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii de ultimă oră. (CITEȘTE ȘI: SURPRIZĂ! CUI A LĂSAT ZINA ULTIMA PARTE DIN AVERE. E VORBA DE…)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor noi detalii din procesul de divorț pe care Antonio i l-a deschis Biancăi, la finele anului trecut, la Judecătoria Sectorului 3 din București.

Cu toate că Bianca Rus își dorește cu disperare să rupă mariajul, cântăreața a primit o noua ”lovitură”. Mai exact, în urmă cu câteva zile, magistrații de la Judecătoria Sectorului 3 au decis declinarea competenței în cauză către Judecătoria Sectorului 2.

”Tip soluție: Declină soluţionarea cauzei. Soluția pe scurt: Admite excepţia necompetenţei teritoriale. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. Fără cale de atac. Pronunțată la data de …., prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grija grefei instanţei”, se arată în decizia magistrailor de la Judecătoria Sectorului 3 din București. (VEZI ȘI: Adevărul despre divorțul Biancăi Rus! A povestit judecătorilor că soțul a lovit-o în abdomen, dar…)

Antonio se disculpă de toate acuzațiile!

"Bianca Rus minte cu nerușinare o țară întreagă. Când ne-am dus să cumpărăm verighetele, după ce le-am plătit, Bianca și-a trecut numele pe certificatul de autenticitate și acum pretinde că ea le-a plătit. Ea mereu își pregătește dovezile pentru scandaluri. Așa cum a făcut și în trecut. Zice că e întreținută de părinți, ai ei nu-i dau un leu și sunt plini de datorii. Minte că m-au întreținut. Nici de cățelul ei nu are grijă, eu îi puneam apă și mâncare.(…) Mama ei ne-a luat aragazul din casă și l-a dus la Satu Mare. Dacă găteam în casă, Bianca poftea, mânca și se îngrășa. A așteptat să-i cumpăr aragaz. O provoc să mergem la detectorul de minciuni să vedem cine are dreptate și cine minte. Bianca nu are puterea de a decide pentru ea. Mama ei e creierul, ea o influențează și gândește totul. Tot timpul a avut numai răutăți. Eu mi-am dorit un divorț în liniște. Dar ea, ca să nu pice prost, a început să mintă cu nerușinare", a declarat, la un moment dat, Antonio, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.