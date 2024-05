Jean Gavril a primit “cadoul” prețios în a treia zi de Paște, când soția lui, Bianca, a adus pe lume cel de-al doilea copil al cuplului, Pavel Ioan. Bebelușul a avut la naștere aproape 4 kilograme, iar artistul a așteptat pe hol să își vadă băiatul, nefiindu-i permis accesul în sala de nașteri. CANCAN.RO are toate detaliile despre decizia fostului concurent de la America Express de a se muta din București împreună cu soția și cu cei doi copii.

Jean Gavril și Bianca au devenit, pentru a doua oară, părinți în urmă cu o săptămână. Dacă la primul copil, artistul a lipsit mai bine de o lună din viața fiicei sale, Eva, fiind plecat la filmările pentru America Express, de această dată Jean și-a propus să îi fie alături Biancăi și participă activ la creșterea băiețelului.

“Nu am mai avut concert, nu am mai avut întâmplări, plus că nu a mai fost Covid, am putut să îi vizitez la spital, să mă duc în fiecare zi la ei, totul e bine. Băiatul s-a născut destul de puternic, a avut aproape 4 kilograme. Nu au existat probleme, complicații. Bianca a născut repede, în 20 de minute, a născut natural. Am crezut că nu prindem doctorul, până a fost sunat doctorul, până a venit la spital, ea era cât pe ce să nască. Nu am fost lăsat să intru în sala de nașteri, am rămas pe hol”, ne-a povestit proaspătul tată.

Jean Gavril: “Nu mai suntem panicați”

Spre deosebire de Eva, când experimentau, pentru prima oară, statutul de părinți, și aveau tot felul de temeri, acum, o dată cu venirea pe lume a celui de-al doilea copil, situația este mult mai relaxată. Se ajută reciproc și fiecare știe ce are de făcut. Sunt atenți să îi acorde atenția cuvenită și Evei, iubirea pentru cei doi copii fiind, în prezent, la dublu.

“E clar diferență mare, pentru că la al doilea copil e mai ușor, e adevărat ce se spune. Știm ce să facem, nu mai suntem panicați”, a precizat el.

CITEȘTE ȘI: EI SUNT CÂȘTIGĂTORII DE LA ”TE CUNOSC DE UNDEVA”! CANCAN.RO A INTRAT ÎN CULISE ȘI… MEGA-SURPRIZĂ LA SHOW-UL ANTENEI

Jean Gavril și-a mutat familia la Tuzla pe perioada verii

Bianca a adus pe lume băiețelul la o clinică privată din Capitală, unde au petrecut câteva zile. Dinainte de naștere, ea și Jean au făcut planul de a se muta temporar din București, unde, cel mai probabil, vor reveni la toamnă. Amândoi sunt originari din Constanța și și-au dorit să aibă familiile mai aproape.

“Doar ce ne-am mutat la Tuzla unde o să ne și petrecem vara, unde ne acomodăm deja. I-am luat de la spital direct la Tuzla și acum amenajăm aici locuința. Socrii mei ne-au lăsat un apartament pe timp de vară, care e lângă plajă. E altfel aerul la mare, ieși din bloc, mergi 200 de m și ești pe plajă. O să fie mai ușor pentru că având plaja aproape, noi oricum constănțeni fiind, nu prea ne place Bucureștiul vara, drept urmare ne creștem copilul pe plajă”, a declarat, pentru CANCAN.ro, Jean Gavril.

Jean Gavril: “Doar mi-am schimbat reședința, treaba nu se oprește”

După câteva zile dedicate exclusiv familiei, artistul își va relua angajamentele, conform agendei, propunându-și să rămână activ pe plan profesional, dar, în același timp, să fie și un ajutor de nădejde în cea ce privește creșterea celor doi copii.

“Merg la concerte, doar mi-am schimbat reședința, treaba nu se oprește. Chiar urmează acum, de zilele Constanței, primul concert, pe 17 mai în Piața Ovidiu, pe 19 mai organizez DGR Distinguished Gentlemans Ride – o paradă de bărbați, paradă caritabilă ca să strângem fonduri pentru sănătatea bărbaților. Evenimentul a fost și anul trecut în București organizat, am fost ambasador și acum am dus mai departe treaba și organizez eu la Constanța, se ține în toată lumea în același timp”, a menționat Jean Gavril.

NU RATA: ABIA ACUM S-A AFLAT! MOTIVUL BOMBĂ PENTRU CARE DAN NEGRU A PLECAT DE LA ANTENA 1 ȘI A SEMNAT CU KANAL D! FLORIN PIERSIC E ”VINOVAT”! + LOVITURA DIN TRUSTUL INTACT

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.