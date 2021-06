Cunoscutul prezentator din Antenă, acuzat că și-a agresat soția! Victima a cerut ordin de protecție + multe alte amănunte șocante

Un cunoscut prezentator din Antenă este acuzat că și-a agresat soția. Victima a cerut ordin de protecție și este decisă să monteze un sistem de supraveghere în zona unde locuiește. Acuzele la adresa jurnalistului, condamnat inclusiv pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, sunt dure, iar CANCAN.RO le prezintă în exclusivitate.

De luni până vineri, Florin Iulian Badea deschide ziua la Antena 3 cu Jurnalul orei 06:00. Pe micul ecran, prezentatorul TV pare relaxat și oferă, practic, impresia că este o persoană împlinită pe toate planurile. Dacă din punct de vedere profesional lucrurile par a fi în regulă, în plan personal, jurnalistul ar duce o adevărată luptă și nu ar avea parte deloc de liniște.

(VEZI AICI: DEDESUBTURILE PROCESULUI DINTRE EX-MINISTRUL SĂNĂTĂȚII ȘI FIUL PE CARE ÎL ARE CU O PREZENTATOARE TV)

Potrivit surselor CANCAN.RO, Florin Iulian Badea a divorțat după trei ani de mariaj. Soția lui nu ar mai fi avut puterea să trăiască lângă el, după ce ar fi fost înșelată și agresată.

“A divorțat de el din cauza scandalurilor, a agresiunilor fizice și a traumelor psihice pe care i le-a provocat. L-a părăsit după trei ani în care i-a chinuit atât pe ea, cât și pe copii. A divorțat de el la notar. A și înșelat-o, ceea ce a pus la tot capac”, este mărturia șocantă făcută de o apropiată a fostului cuplu.

Dezvăluirile șocante nu se opresc, din păcate, aici. Cunoscutul prezentator de la Antenă ar fi determinat-o pe fosta lui soție să ajungă la Poliție, în speranța că va obține un ordin de protecție.

“Fosta soție ia în calcul să monteze camere de supraveghere pentru că vine neinvitat să-și vadă copiii. Între părți, există, de altfel, proces pe rol pentru stabilire program vizitare minori. A fost și la poliție, dar i s-a transmis că nu se poate face nimic, până nu se termină procesul”, ne-a mai precizat persoana din anturajul celor doi, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

(NU RATA: SEXOASA PREZENTATOARE DE LA KANAL D A DECLARAT ”RĂZBOI” POLIȚIEI!)

Nu ar mai fi plătit pensia alimentară

Și mai grav este că Florin Iulian Badea nu ar plăti nici pensia alimentară celor trei copii pe care îi are cu fosta lui soție. În plus, s-ar împrumuta de la colegi din presă, spunâdu-le că îi sunt necesari pentru micuți. Fosta lui parteneră cunoaște situația, ar fi fost deja contactată de persoane cărora prezentatorul de la Antenă le este dator.

“Se împrumută sub pretextul că trebuie să achite copiilor pensie alimentară. Dar el nu a mai plătit nimic de trei luni. Fosta lui soție se află în proces cu el și cu firma lui, prin avocat și executor, pentru a recupera creanțele. Sunt două procese deschise la Judecătoria Sectorului 6. În fiecare lună, pentru cei trei copii, trebuia să plătească 2.400 de lei. Nu a mai dat un leu de trei luni. Femeia este disperată, a fost contactată de mai multe persoane care i-au spus că i-au dat bani cu împrumut și că nu și-au mai recuperat datoriile. În plus, el o denigrează mereu, în special în fața colegilor lui din presă”, ne-a mai precizat sursa CANCAN.RO.

(NU RATA: PREZENTATORUL PRO TV, ȘUȘOTELI PERICULOASE CU O TIPESĂ LA UNTOLD)

Condamnat la închisoare pentru alcool la volan

Anul trecut, pe 7 decembrie, a fost înregistrat un dosar pe numele prezentatorului de la Antena 3, care a avut ca obiect “conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”. Pe 19 martie 2021, jurnalistul a fost condamnat la un an de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului (faptă din data de 13.01.2019).

S-a dispus, însă, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de doi ani.