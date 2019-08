Prezentatorul PRO TV, șușoteli periculoase cu o tipesă la UNTOLD

Cabral s-a ”sustras” din București fără soție și a profitat din plin. S-a dus la UNTOLD, unde s-a întreținut cu o tipesă apetisantă. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imagini cu șușotelile “periculoase” dintre prezentatorul TV și tânăra care, pentru câteva minute, i-a ținut locul Andreei Ibacka.

Cabral și soția lui, Andreea Ibacka, se bucură în sfârșit de un copil, după ce, în decembrie 2018, soția vedetei de la PRO TV a născut o fetiță, Namiko. Cei doi sunt topiți după micuță și petrec aproape tot timpul liber alături de ea. În weekend, prezentatorul de televiziune a primit, însă, o “permisie” de la partenera de viață.

A băut un pic și s-a simțit perfect în compania unei brunete

Atât i-a trebuit simpaticului Cabral, care a ales să meargă la Cluj-Napoca, unde a participat la celebrul festival de muzică. Aflat fără Andreea Ibacka, bărbatul s-a apropiat de o brunetă, după cum se observă în imaginile obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România. Cu care Cabral s-a întreținut în cursul zilei de sâmbătă, pe durata concertelor. Prezentatorul TV i-a șoptit diverse lucruri la ureche partenerei de ocazie, iar aceasta i-a zâmbit de fiecare dată.

Nu a făcut, însă, absolut niciun gest care să-i pună în pericol căsnicia pe care o are cu Andreea. Dovadă că bărbatul nu a renunțat, la nicio clipă, la verigheta de pe deget. Odată ”sustras” din București, Cabral nu s-a ferit să bea un pic de alcool la UNTOLD, logic, în limita bunului simț și fără să atragă atenția asupra lui. Concluzia este că vedeta de la PRO TV s-a distrat la maximum și, cu siguranță, va avea multe de povestit când va ajunge acasă.

Cabral și Andreea au devenit părinți pe 5 decembrie 2018

Andreea Ibacka a devenit mămică pentru prima dată pe 5 decembrie 2018. Ea și Cabral i-au pus numele fiicei lor Namiko. Prezentatorul TV mai are o fiică din prima căsătorie: Inoke Ibacka. El și Andreea Ibacka au devenit soț și soție în 2011.

Namiko a fost botezată de nașii Irina și Răzvan Fodor, care formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc. Părinții și nașii săi au îmbrăcat straie populare la botez. După ce s-a încheiat slujba de la biserică, a urmat o petrecere pe cinste acasă la Cabral.

La UNTOLD au fost peste 372.000 de participanți

Peste 372.000 de participanţi au fost prezenţi în cele patru zile ale festivalului Untold din Cluj-Napoca, 1-4 august 2019, cei mai mulţi fiind înregistraţi în ultima zi, când pe scena principală a urcat invitatul special al ediţiei a 5-a, artistul britanic Robbie Williams.

„Ultima zi a festivalului Untold, duminică, a fost una care a depăşit aşteptările tuturor participanţilor de la ediţia aniversară din acest an. Peste 97.000 de oameni au trecut pragul tărâmului magic Untold, în a patra zi a festivalului. Unul dintre cei mai aşteptaţi artişti ai acestei ediţii a fost cântăreţul britanic Robbie Williams. Pe scena principală a festivalului au mai urcat Kungs, Tinie Tempah, Nicky Romero, David Guetta şi Martin Garrix. DJ-ul francez David Guetta a revenit la Cluj-Napoca, după ce a fost prezent la prima ediţie a festivalului Untold. În total, au fost înregistraţi peste 372.000 de participanţi în cele patru zile ale festivalului – 90.000 în prima zi, 95.000 în a doua zi, 90.000 a treia zi şi 97.000 în ultima zi”, au anunţat organizatorii.

Peste 90.000 de oameni au trecut, numai în prima zi, pragul tărâmului plin de magie, UNTOLD. Artiștii care au concertat în prima seară s-au arătat impresionați de scena principală a festivalului dar și de numărul mare de participanți.

Cei mai așteptați artiști au fost trioul 3 Are Legend, artistul britanic James Arthur, dar și DJ-ul german Tujamo. Acesta din urmă a fost prezent la toate cele cinci ediții ale festivalului UNTOLD, iar, după show, a declarat că cele două ore petrecute pe scenă au fost cele mai impresionante ore din viața lui.

„Am văzut în timp cum a crescut acest festival. De la an la an era tot mai mare și tot mai mare, iar anul trecut am zis că nu are cum să fie mai mare de atât. Și uite că am venit din nou, m-am urcat pe scenă și când am văzut stadionul plin, mi-am zis că este incredibil. Vă spun cu mare emoție că simt că sunt deja parte din familia UNTOLD și pentru mine este cel mai important festival de peste an”, a declarat DJ-ul german Tujamo.

Pe scena principală au urcat și artista Tove Lo, duo-ul W&W, Smiley și Alex Parker. Și Dimitri Vegas&Like Mike au făcut stadionul Cluj Arena să vibreze printr-un dans sincron pe care l-au făcut alături de zecile de mii de oameni aflați în arena.

„România, lasă-mă să-ți spun ceva. Ești cel mai minunat și cel mai tare public din întreaga lume. Abia am așteptat să ajungem la voi”, au declarat, pe scenă, Dimitri Vegas&Like Mike.

„Cake me!” scria pe pancardele tinerilor aflați în fața mainstage-ului UNTOLD. Steve Aoki și-a bucurat din nou fanii și le-a oferit cadou, la ediția aniversară UNTOLD, cele 12 torturi, pe care le-a aruncat în public.

Show-urile lui Tove Lo, Tujamo, W&W, Dimitri Vegas & Like Mike si Steve Aoki, au putut fi urmărite live pe pagina de facebook si pe canalul de youtube UNTOLD. Și show-urile artiștilor de la scenele Galaxy și Alchemy, Floog, Oxia, Joseph Capriati, Anna Tur, Grasu XXL, Șatra B.E.N.Z și Roni Size, au putut fi urmărite live.

Deschiderea oficială a festivalului a fost marcată cu focuri de artificii și povestea universului UNTOLD 2019: CODEX OF MAGIC. Pe celelalte scene au concertat alți peste 50 de artiști.