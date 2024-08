Cuplurile cad pe capete la Insula iubirii! Simona a luat decizia, după ce a văzut imaginile cu Claudiu

Simona de la Insula iubirii a anunțat despărțirea de Claudiu, după ce l-a surprins dormind alături de ispita Anamaria Vaida. Concurenta și partenerul ei au intrat mai târziu în emisiunea de la Antena 1, după plecarea lui Robert și a Biancăi. Acest lucru nu i-a împiedicat să se integreze rapid. Mai mult, Claudiu pare să se fi apropiat periculos de mult de ispite.

Simona și Claudiu au venit la Insula iubirii, sezonul 8, pentru a-și pune relația la încercare. Cuplul lor a întâmpinat numeroase „obstacole” de-a lungul timpului, cel mai dureros pentru Simona fiind momentul în care Claudiu a înșelat-o. Participând la emisiunea de la Antena 1, Claudiu i-a promis că se va schimba pentru a-i recâștiga încrederea. Totuși, nu a trecut mult timp și acesta a dezamăgit-o din nou pe Simona, apropiindu-se de ispite.

Claudiu de la Insula iubirii și-a înșelat iubita, Simona, chiar dacă sunt împreună doar de un an. Participând la Insula iubirii, Claudiu a promis că îi va arăta Simonei că poate avea din nou încredere în el și că nu va mai greși. Totuși, după doar câteva episoade, s-a apropiat de două ispite, Anamaria și Tina, ceea ce a deranjat-o pe Simona.

Claudiu și-a înșelat iubita după doar câteva zile la Insula iubirii

În episodul difuzat pe 5 august la Antena 1, fetele de la Insula iubirii au participat la un nou bonfire, unde au urmărit imagini cu partenerii lor din celălalt resort. Simona a izbucnit în plâns când l-a văzut pe Claudiu în compania ispitelor Anamaria și Tina. Cei trei păreau să se distreze foarte bine, iar la un moment dat, Claudiu a dormit cu una dintre ele.

La început, Simona a fost deranjată de faptul că Claudiu a petrecut timp în piscină cu Tina, care nu purta sutien. Ea a observat că iubitul ei devenise mai emotiv în prezența ispitei, lucru care a deranjat-o profund. Ulterior, Simona a început să plângă când a aflat că Claudiu a dormit cu Anamaria, și a sugerat că a greșit acordându-i o a doua șansă după ce acesta o înșelase în trecut.

„Claudiu poate cădea foarte ușor în ispită. Nu a căzut, dar este pe drumul cel bun. A trecut la fapte din prima. Eu i-am acordat a doua șansă, a zis că se schimbă și nu mai e Claudiu pe care l-am cunoscut, el trebuia să se comporte ca un bărbat. El nu e bărbat, ăsta e Claudiu, de fapt. Doar că m-am mințit eu că se poate schimba.

Ultimele șase luni au fost inutile. Am acordat timp degeaba. Starea mea mentală și fizică nu e okay. De asta am venit aici, că poate trebuie să pun punct și niciodată să nu mai dau a doua șansă dacă o femeie este înșelată. El și-a dorit testul ca să-mi demonstreze că poate rezista”, a mărturisit Simona după ce a văzut imaginile cu iubitul ei.

Simona a încheiat relația cu Claudiu

După ce s-a mai liniștit, Simona a decis să încheie relația cu Claudiu în urma imaginilor văzute la bonfire. Totuși, concurenta a cerut ca iubitul ei să nu afle despre decizia ei imediat, dorind să aștepte până la finalul emisiunii, când va avea loc confruntarea dintre parteneri.

„Din punctul meu de vedere, Claudiu a picat testul. Nu vreau să-i transmit că m-am despărțit de el. Vreau să trăiască în continuare cu ideea că eu îl voi ierta la sfârșit pentru că a și spus. Nu a fost un lucru să nu mă deranjeze, el asta și căuta în ultima parte, să fie sărutat. Mă bucur că am venit cu instictul ăsta de acasă și nu am venit pozitivă că el e bărbatul perfect și că nu o să-mi greșească.

Eu nu am nimic cu ispita, îmi arată cu ce bărbat am fost. Nu mă mai interesează acum. Vreau să văd cât de mult poate să decadă el ca om”, a mai spus Simona.

