Curs valutar BNR, 27 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro după Crăciun

Sâmbătă, 27 decembrie 2025, Banca Națională a României (BNR) va actualiza cursul valutar pentru principalele valute, începând cu ora 13:00. Până atunci, cursul de referință rămâne cel din ziua anterioară.
Banca Națională a României (BNR) efectuează periodic schimbări ale cursului valutar, iar aceste modificări sunt comunicate în fiecare zi lucrătoare. Cursul oficial al monedelor străine este actualizat la ora 13:00, astfel încât să reflecte cele mai recente evoluții economice și fluctuațiile pieței valutare.
Curs Euro BNR 27.12.2025, Banca Nationala a Romaniei a comunicat pe 27 decembrie 2025 un curs valutar euro cu 0.04% mai mic decat pe 24.12.2025. Leul românesc a pierdut aproape o jumătate de ban în raport cu francul elvețian – cotat la 5,4821 lei românești.
CITEŞTE: Cât costă traiul pentru o lună în Spania. O româncă a făcut calculul pentru noiembrie 2025
E necesar să încălzești motorul iarna, înainte să pleci? Ce recomandă specialiștii