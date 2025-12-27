Acasă » Știri » Curs valutar BNR, 27 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro după Crăciun

De: David Ioan 27/12/2025 | 07:20
Sâmbătă, 27 decembrie 2025, Banca Națională a României (BNR) va actualiza cursul valutar pentru principalele valute, începând cu ora 13:00. Până atunci, cursul de referință rămâne cel din ziua anterioară.

Banca Națională a României (BNR) efectuează periodic schimbări ale cursului valutar, iar aceste modificări sunt comunicate în fiecare zi lucrătoare. Cursul oficial al monedelor străine este actualizat la ora 13:00, astfel încât să reflecte cele mai recente evoluții economice și fluctuațiile pieței valutare.

CURS BNR, 27 decembrie 2025

Curs Euro BNR 27.12.2025, Banca Nationala a Romaniei a comunicat pe 27 decembrie 2025 un curs valutar euro cu 0.04% mai mic decat pe 24.12.2025. Leul românesc a pierdut aproape o jumătate de ban în raport cu francul elvețian – cotat la 5,4821 lei românești.

  • EUR – 5.0890( -0.0018 față de ziua anterioară)
  • USD – 4.3140 (-0.0006 față de ziua anterioară)
  • CHF – 5.4821 (+0.0037 față de ziua anterioară)
  • GBP – 5.8317 (+0.0016 față de ziua anterioară)
  • BGN – 2.6019 (-0.0010 față de ziua anterioară)
  • Gramul de aur 622.5801 lei (+0.3510 față de ziua anterioară)

