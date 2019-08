Misterul gropilor acoperite cu beton din curtea lui Gheorghe Dincă ar putea fi rezolvat dintr-o clipă în alta, după ce anchetatorii ar fi decis ca acestea să fie sparte efectiv. Omul care l-a ajutat pe suspect să toarne betoane la adresa de pe Strada Craiovei, unde se află “Casa groazei”, s-a decis să vorbească, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România. (VEZI AICI: ”ALEXANDRA ÎL ȘTIA PE UCIGAȘ! I-A TRIMIS UN SMS ÎN ZIUA DISPARIȚIEI ȘI L-A RUGAT SĂ…”)

Cercetat pentru mai multe crime, Gheorghe Dincă a început să ofere informații esențiale în cazul disparițiilor celor două adolescente din Caracal, Alexandra și Luiza. Potrivit unor surse, acesta ar fi îndrumat procurorii într-un parc din Caracal, unde a indicat două locuri unde erau haine, cartela și telefonul Alexandrei!

De asemenea, Dincă a oferit, în cadrul anchetei, noi indicii care urmează să fie verificate la locuința acestuia. Echipe complexe verifică fiecare detaliu, inclusiv gropile betonate, despre care CANCAN.RO a aflat detalii uluitoare.

”Ce-a făcut ăsta, nu a făcut bine! El e cuscrul meu, fiul-său o ține pe fata mea. L-am ajutat de trei-patru ori să pună betoane, acum un an și ceva… mi-a dat și două pachete de țigări, mi-a dat și mâncare. Betonul a vrut să-l turnăm în casă, acolo, pe Craiovei (n.r. unde se află «Casa groazei») … mai la extindere”, a declarat bărbatul în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România. Dincă nu i-a explicat însă cuscrului său și care ar fi scopul acestor gropi.

Buncăr construit lângă casa presupusului criminal

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a descoperit un buncăr anti-atomic unde Gheorghe Dincă ar fi putut ascunde cadavrele. Locul se află chiar în apropierea “Casei groazei”, iar poliția n-a căutat până acum acolo.

Sub protecția anonimatului, o persoană care a lucrat ani buni în cadrul MApN a lansat o pistă halucinantă. Ex-militarul nu exclude varianta ca Gheorghe Dincă să fi abandonat acolo cadavrele fetelor pe care le-a ucis cu sânge rece, mai ales că buncărul se află la aproximativ un kilometru de casa unde ”Hannibal Lecter” din Caracal și-ar fi desăvârșit “operele”.

“Foarte aproape de casa criminalului este un buncăr sub pământ. Buncărul ăla are 180 de camere, 70 de holuri și 3 etaje. Unul e inundat. E un buncăr anti-atomic, a fost al nostru, eu am lucrat la Deveselu. Am plecat acum patru ani. Am fost acolo de zeci de ori. Ușile sunt de plumb, are o tonă una singură, nu poate nimeni să le fure de acolo. Nu e păzit, nu e nimeni acolo. Nu mai există curent, absolut nimic. Acolo găsești ce vrei și ce nu vrei. E o bănuială că le-ar fi aruncat acolo. Sub pământ te plictisești ce-i acolo”, ne-a povestit fostul militar de la Deveselu. (DETALII AICI)

Fragmente osoase și probe biologice, găsite la noile percheziții

Anchetatorii au identificat, în urma perchezițiilor de vineri de la casa lui Gheorghe Dincă, alte fragmente osoase și probe biologice care urmează a fi analizate din punct de vedere genetic și antropologic, informează reprezentantul DIICOT. Percheziția va fi reluată sâmbătă.

„În urma perchezițiilor domiciliare și a activităților desfășurate, au fost identificate fragmente osoase ce urmează a fi analizate din punct de vedere genetic și antropologic. De asemenea, în domiciliul inculpatului au fost găsite probe biologice. (…) Astăzi (vineri, n.r.) am efectuat conducere în teren cu inculpatul care a indicat locul unde a fost aruncat telefonul Alexandrei, care a fost și găsit”, a declarat purtătorul de cuvânt al DIICOT, Mihaela Porime.

Potrivit reprezentantului DIICOT, cercetările au fost sistate, la ora transmiterii știrii, urmând ca de sâmbătă să fie reluată percheziția de la casa lui Dincă. „De asemenea., în ce privește raportul antropologic și genetic, îl vom primi la dosarul cauzei”, a mai precizat oficialul. (CITEȘTE ȘI: CÂT A COSTAT ”CURSA MORȚII” + NOI AMĂNUNTE DIN CERCETAREA DE LA FAȚA LOCULUI)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)