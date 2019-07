CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, noi detalii de-a dreptul uluitoare despre șocantul caz de la Caracal, care a oripilat o țară întreagă. Un martor descoperit de site-ul nr. 1 din România lansează o ipoteză incredibilă. Alexandra, adolescenta de 15 ani, l-ar fi cunoscut pe ucigaș și i-ar fi trimis un SMS chiar în ziua dispariției. (CITEȘTE ȘI: ”MONSTRUL DIN CARACAL” A FOST MALTRATAT LA INTEROGATORIU?!)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor mărturisiri incredibile despre ororile de la Caracal. (NU RATA: DE CE A FOST INTERNAT LA PSIHIATRIE: “GIGI S-A ÎMBĂTAT ȘI A RĂMAS ÎN PIELEA GOALĂ!”)

Sub protecția anonimatului, un martor din Caracal lansează o pistă halucinantă. Acesta susține că Alexandra l-ar fi cunoscut pe Gheorghe Dincă, bărbatul care a recunoscut că a ucis cu bestialitate două adolescente. În ziua dispariției, fata de 15 ani i-ar fi trimis bărbatului un SMS prin care l-ar fi rugat să o ducă cu mașina la repetiții, acolo unde trebuia să meargă alături de o altă fată.

”Alexandra îl știa pe ucigaș. Ea făcea dansuri populare și trebuia să meargă la repetiții împreună cu o colegă. I-a trimis un SMS în ziua dispariției și l-a rugat pe Gheorghe Dincă să o ducă cu mașina. Se pare că, între timp, colega ei s-a răzgândit și nu a mai mers la dansuri. Alexandra a plecat singură la repetiții, iar în ziua aceea a dispărut”, a declarat un martor din Caracal, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Va fi suspus detectorului de minciuni!

Chiar dacă, până acum, a fost confuz în explicații, Gheorghe Dincă ar putea fi obligat să spună adevărul! Potrivit unor surse din anchetă, acesta va fi supus detectorului de minciuni. Șeful DIICOT Felix Bănilă a anunțat miercuri, într-o conferinţă de presă, că Gheorghe Dincă va fi testat cu aparatul poligraf, suspectul dându-și consimțământul în acest sens. (VEZI AICI: L-AM GĂSIT PE NEPOTUL CELEBRU AL UCIGAȘULUI ÎN SERIE DIN CARACAL)

„Da, avem și consimțământul dat de inculpat în acest sens, urmează să fie testat”, a spus Bănilă.

ADN-ul Alexandrei, în locuința suspectului

Procurorul-șef al DIICOT, Felix Bănilă, a anunțat, miercuri, că ADN-ul Alexandrei Măceșanu a fost găsit atât în locuința presupusului criminal, cât și în mașina acestuia, însă nu și pe fragmentele osoase descoperite în cazanul din curte. (VEZI ȘI: SEXY-CONCURENTA DE LA FERMĂ, ”BÂNTUITĂ” LA PLAJĂ DE CELULITĂ)

“S-a găsit ADN aparținând victimei, dar nu pe fragmentele osoase găsite în acel cazan. S-a stabilit cu siguranță, pe baza probelor ADN, prezența Alexandrei atât în locuință, cât și în mașina inculpatului“, a declarat Felix Bănilă.

Anterior, șeful DIICOT a explicat că, în urma propriilor verificări, a observat că recipientul unde au fost găsite fragmente osoase despre care se crede că sunt ale Alexandrei nu este un butoi, ci un arzător improvizat, care acționează ca o sobă. „Avem fragmente osoase ridicate. (…) Victima este un minor de 15 ani. Admițând că ar fi fost arsă în butoi metalic… Am fost și m-am edificat. Am constatat că nu este un butoi în adevăratul sens al cuvântului, ci este un arzător improvizat. Este vorba de un suport metalic confecționat artizanal, cel mai probabil de inculpat, pentru a arde diverse obiecte. Butoiul nu are capace la ambele capete ale cilindrului. El este așezat pe un chirostiu (pirostrii, n.r.) metalic și focul este dedesubt. Fucnționează ca o sobă improvizată”, a mai explicat șeful DIICOT, Felix Bănilă.

Vineri, oamenii legii au găsit, la domiciliul lui Gheorghe Dincă, haine arse într-un butoi, oase, bijuterii, cinci pungi de carne în congelator (stabilindu-se că niciuna nu era de natură umană). Procurorul-șef al DIICOT, Felix Bănilă, a anunțat, miercuri, că Direcția nu are nici măcar rezultate preliminare referitoare la fragmentele osoase ridicate de la casa lui Gheorghe Dincă, astfel că informațiile apărute în spațiul public nu sunt confirmate încă. (NU RATA: CE FĂCEA UNUL DINTRE FIII CRIMINALULUI ÎN TIMP CE POLIȚIA PERCHEZIȚIONA ”CASA GROAZEI”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)