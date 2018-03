Coincidență stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parcă prevestea tragedia care avea să se întâmple. Luni (19 martie), în jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale cărei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane dragi. Deși trupul lui Andrei Gheorghe a fost descoperit seara, surse din anchetă susține că el a murit cu 12 ore înainte să fie găsit. Asta înseamnă că a decedat în jurul orei la care fosta lui parteneră de viață, aflată departe de România, a postat acel cântec fatidic.

Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a publicat melodia pe Facebook, alături de următorul mesaj: „Să fie ăsta mesajul săptămânii!”. La acea oră, se stingea marele om de radio Andrei Gheorghe, fostul ei soț. Femeia are trei copii dintr-o relație anterioară, Maria (19 ani), Katarina (17 ani) și Maximilian (16 ani). Jurnalistul i-a iubit ca pe copiii lui de sânge. Nu a făcut nicio diferență între ei și fiica lui, Anastasia (24 de ani), pe care a avut-o din relația cu Maria, iubita lui din studenție. (CITEȘTE ȘI Reacția șocantă a lui Mircea Badea, după ce a aflat de moartea lui Andrei Gheorghe)

Aşa că, dragă, dragă, stai alături de mine, o, stai alături de mine,

Dacă cerul pe care-l privim

Se va rostogoli şi va cădea

Sau dacă munţii se vor prăbuşi în mare,

N-o să plâng, n-o să plâng, nu, n-o să vărs nici o lacrimă

Atâta timp cât tu stai alături de mine, stai alături de mine”, așa sună o parte din versurile melodiei „Stand by me”, traduse în română.