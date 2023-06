Cuvinte „grele” aruncate de Oana Roman după ce Catinca a deschis cea mai adâncă rană. „Cu asta am încheiat subiectul”

Scandalul dintre Oana Roman (46 de ani) și sora sa vitregă, Catinca (55 de ani), e departe de a se fi încheiat. Cele două fiice ale Mioarei Roman (83 de ani) au ajuns la „cuțite”, după ce Oana Roman a declarat că este singura care se ocupă de cheltuielile mamei sale, care se află internată într-un azil din Capitală. Sătulă de întreaga situație, Catinca a răbufnit și a mărturisit că sora ei minte și a acuzat-o că-și face promovare pe „spatele” mamei lor. Acum, Oana Roman aruncă noi săgeți și a transmis câteva cuvinte destul de acide în mediul online care au legătură cu acest episod.

Conflictul dintre Oana Roman, fiica fostului premier al României (Petre Roman), și sora sa vitregă, Catinca Roman, se intensifică din ce în ce mai tare. Întreaga situație a început atunci când Oana Roman a acuzat-o pe Catinca de nepăsare și de faptul că nu se preocupă de cheltuielile mamei sale, Mioara, care este internată într-un azil de lux din Snagov. La rândul său, Catinca Roman a declarat că sora ei vitregă nu achită din banii proprii azilul în care se află mama lor, ci din pensia pe care Mioara Roman o încasează lunar.

În acest sens, Oana Roman a simțit nevoia să intervină și să aducă alte clarificări vizavi de această situație.

Oana Roman, replică „tăioasă” pentru sora ei, Catinca: „Unde și când m-am plâns vreodată…”

Oana Roman i-a transmis surorii sale un mesaj clar, prin intermediul unei postări în mediul online. Fiica lui Petre Roman s-a simțit jignită în momentul în care sora ei a afirmat că Oana este „bolnavă” și că încearcă să se victimizeze, motiv pentru care a ripostat și i-a dat o nouă replică.

„Ori știm unde e mama pentru că facem o oră pe drum, ori nu știm nici măcar cum se numește locul.

Unde și când m-am plâns vreodată cât și cum sunt cheltuielile? Unde și când am spus de unde plătesc? Unde și când am spus cât plătesc din banii mei?

Eu sunt ‘bolnavă’? Sau cine spune cu subiect și predicat că are probleme și ia tratament medicamentos care nu îi permite să conducă mașina până la mama?

Și cu asta am încheiat definitiv și revocabil acest subiect. Puteți să sunați și să provocați cât vreți, eu nu voi mai cădea în plasa voastră. Alții da. Eu nu! Dar nici nu mai las pe nimeni să mă calce în picioare”, a scris Oana Roman pe rețelele de socializare.

