Războiul surorilor Roman continuă. După declarațiile făcute zilele trecute de Catinca pentru CANCAN.RO, Oana a încercat să-și tragă la răspundere sora și a acuzat-o de defăimare. Ce și-au spus cele două și în ce relații au rămas după dialogul destul de agresiv veți afla în cele ce urmează.

Au avut o relație extrem de apropiată, deși sunt surori vitrege, însă totul s-a destrămat anul trecut, atunci când Mioara Roman a ajuns la azil. Supărată pe faptul că sora ei mai mare nu merge să-și viziteze propria mamă, Oana Roman a făcut o serie de declarații publice, în care a mărturisit faptul că este nu vrea să mai audă de Catinca și că numai ea se ocupă de femeia care i-a dat viață, fiind și singura care suportă toate costurile azilului de lux. Sătulă să vadă peste tot în mass media declarații de acest fel, Catinca nu a mai putut să suporte și a făcut o serie de declarații spumoase, zilele trecute, pentru CANCAN.RO:

”E bolnavă, din păcate (n.r: psihic). Nu plătește din banii ei azilul, ci din pensia mamei. Pensia mamei plus pensia de handicap îi ajung. Nici măcar nu mă mai agit. Oana se face singură de râs. Și dacă ar fi fost adevărat că plătește ea azilul din banii ei, tot nu ar fi trebuit să se laude în gura mare. Lucrurile astea se fac discret, dacă avea ceva cu mine, îmi spunea în privat. Dar, repet, nu plătește nimic pentru mama din banii ei. Eu nu am văzut niciun act, nu știu nimic, nici cum se numește azilul. Și nu pentru că nu aș fi vrut, ci pentru că nu am putut comunica. Oana a uitat de perioada în care mama a avut o depresie, imediat după divorțul de Petre Roman. Sora mea pe atunci nu stătea foarte mult acasă, să-și aducă aminte cine a avut grijă de mama în acea perioadă, cine a stat lângă ea în cele mai negre zile”.

Oana i-a dat mesaje în care a acuzat-o de defăimare!

Așa cum era de așteptat, fiica lui Petre Roman s-a făcut foc și pară atunci când a văzut declarațiile date de sora sa. Potrivit surselor CANCAN.RO, ca un adevărat taifun, Oana a pus mâna pe telefon și i-a transmis surorii sale, prin intermediul mesajelor, o serie de acuzații, reproșându-i Catincăi că și-a permis să vorbească despre pensia mamei lor. Informația ne-a fost confirmată, în exclusivitate, de către Catinca:

”Da, este adevărat, mi-a scris, a încercat să mă urecheze, dar nu i-a mers cu mine. Da, nu am mers la mama, pentru că am fost curprinsă de o depresie care m-a chinuit, numai eu știu prin ce am trecut și cât de greu mi-a fost. Dar nu știu ce e mai rușinos, să treci printr-o depresie, ori să te promovezi excesiv cu faptul că ai grijă de propria mamă? Mă bucur că a făcut un pas înapoi și nu a continuat să arunce cu vorbe prin mesaje, a înțeles punctul meu de vedere, cred eu. Iar în adâncul sufletului știe și adevărul. Nu vreau să mai fac declarații pe această temă, timpul are darul de a rezolva lucrurile, Dumnezeu le va așeza pe toate”.

