„Da, am fost alcoolic”. O lecție de viață despre voință de la un artist care a fost ruinat din cauza viciului

Un artist de la noi a decis să își prezinte povestea tulburătoare drept o lecție de viață pentru ceilalți oameni. Recunoaște că a fost alcoolic timp de 5 ani, iar dependența l-a ruinat. Însă, cu ajutor de la prieteni și de la specialiști, a reușit să înfrângă viciul.

Alexandru Pătrașcu avea doar 27 de ani atunci când a picat în patima alcoolului, un viciu care a distrus multe familii. Drama artistului a început în urmă cu 7 ani. Apartamentul în care locuia s-a făcut scrum, iar odată cu el au ars și economiile sale de 60.000 de euro. Nenorocirea l-a făcut pe cântăreț să cadă într-o depresie profundă, găsindu-și alinare în paharele de alcool. Așa a ajuns să consume chiar și 10 litri de bere pe zi.

„Da, am fost alcoolic”

Alexandru Pătrașcu și-a început povestea prin a recunoaște problemele cu care s-a confruntat. Chiar dacă, în trecut, era deranjat atunci când i se spunea că a întrecut măsura, acum este fericit că experiența lui poate fi un model pentru alți oameni picați în patima alcoolului.

„Primul pas pentru a repara e să recunoști: «da, am fost alcoolic»! Acum sunt mândru că pot să împărtășesc și o să spun ori de câte ori am ocazia această poveste. Nu e o prăpastie pe care nu poate s-o treacă cineva.”, a declarat artistul pentru Star Popular.

Alexandru a reușit să treacă peste această prăpastie, însă momentele prin care a trecut au fost marcante.

„Dintr-odată nu m-a mai interesat de nimic și de nimeni. Nu mai puneam preț pe nimic, mi-am dat seama de atunci că începe degradarea mea umană, conștient am fost din prima clipă. Am început să beau bere după bere, mergeam la petreceri. La început beam 3, 4 pahare și mă lua somnul, și când mergeam dimineața la emisiuni, la Etno, consumam ceva înainte. Am prins, apoi, rezistență și am ajuns campion, în sensul că toți dormeau pe sub mese și eu rămâneam în picioare. Beam de când mă trezeam, non stop, a prost! Dar a început și șubrezirea, corpul meu se alcoolizase, moralul era la pământ, gândeam doar negativ. Alcoolul distruge tot ce înseamnă demnitate la un om!”, a mai spus cântărețul.

„Salvarea” artistului

Alexandru Pătrașcu ajunsese într-o stare deplorabilă. Se izolase în casă, doar el și… paharele de alcool. Nu îl mai interesa nici cariera muzicală. Iar odată cu acest viciu au intervenit și problemele financiare.

„Când prietenii îmi spuneau că mă distrug, eu îi îndepărtam! Devenisem o legumă, nu mai aveam putere, nu mai eram în stare să fac nimic. Pur și simplu stăteam! Cei care trec printr-o astfel de problemă, primul pas e să accepți că ai o problemă! Trebuie să recunoști că miroși a băutură, că arăți în ultimul hal, că nu mai gândești limpede.”, a mai declarat artistul.

„Salvarea” cântărețului a venit atunci când prof. Vlad Ovidiu Cioacă a reușit să îl convingă să accepte ajutorul psihologului. Medicul a știut ce potențial are și a dorit să îi salveze cariera muzicală. Nu a fost simplu și nu s-a întâmplat nici repede. Revenirea lui Alexandru Pătrașcu pe drumul cel bun a durat, însă tânărul a avut o armă extrem de importantă în lupta cu orice dependență: voința!

„Am cumpărat pastilele, o săptămână nu le-am luat. Apoi am zis: «mă, oi muri?! Ce pot să pierd?». Am luat pastilele! Nu există pastilă magică, nu m-am lăsat de băutură că am luat pastila… e nevoie de voință. A fost cea mai lungă zi din viața mea. Prima zi naște în tine cea mai a dracu ambiție! Cea mai mare mândrie! Acum stau cu toți bețivii la masă, merg la toate petrecerile și nu beau! Nu că mă abțin, e mândria mea!”, a mai spus Alexandru Pătrașcu.

Un rol important în schimbarea artistului l-a avut și Irina Loghin. Celebra interpretă de muzică populară a crezut în talentul lui Alexandru și l-a chemat, alături de ea, la emisiuni. Pentru a nu o face de rușine, tânărul a încercat să renunțe la alcool și să se concentreze pe cariera muzicală.

