„Dă-mi 100 de lei până mâine”. Înșelătoria de pe internet în plasa căreia pică mulți români. La ce să fii atent

Ziua și escrocheria – mulți români pică în plasa atacatorilor cibernetici sau a înșelătoriilor, accesând diverse site-uri sau link-uri. De data aceasta, este vorba despre înșelătoria de pe internet cu „dă-mi 100 de lei până mâine”. Însă, escrocheria merge la un nivel superior și te poți trezi fără sume importante din conturi. Vezi mai jos despre ce este vorba și la ce trebuie să fii atent!

Pe rețelele de socializare circulă diverse tipuri de escrocherii. De data aceasta, se află în prim-plan înșelătoria cu „dă-mi 100 de lei până mâine”. De la anumite conturi, unii români au primit și un mesaj precum „este urgent, ajută-mă cu niște bani”. Însă, cei care pică în plasa escrocilor cibernetici riscă să rămână fără banii din conturi. De altfel, nu este prima oară când circulă astfel de mesaje pe aplicații. De exemplu, și pe WhatsApp, utilizatorii se pot trezi cu mesaje prin care li se cer bani, fiind păcăliți că ar fi vorba despre rude apropiate sau prieteni. Utilizatorul reușește să trimită bani la un anumit cont, însă realizează, mai târziu, că au picat în plasa unei înșelătorii și rămân cu un sold zero.

Vezi și SCAMATORIA DE PE FACEBOOK CARE L-A „SCUTURAT” DE BANI PE UN SUCEVEAN. CUM A PIERDUT 3.750 DE LEI ȘI S-A TREZIT CU UN CREDIT DE 37.800 DE EURO PE NUMELE LUI

De data aceasta, scamatoria „dă-mi 100 de lei până mâine” poate fi regăsită în Messenger, dar și pe WhatsApp. Utilizatorul este abordat printr-o serie de mesaje de la escroci, aceștia spunându-le că ar fi persoane apropiate. Le cer să împrumute o sumă, menționând că ar avea conturile bancare blocate. În spatele schemei, însă, stă un plan bine pus la punct. Și anume, mai întâi iau controlul asupra unui cont al utilizatorului. Acest aspect este posibil fie prin spargerea contului, fie prin achiziționarea accesului de pe „dark net”. Apoi, escrocii studiază interacțiunile cu prietenii din listă. Apoi, se trimit mesaje, iar utilizatorul care pică în plasa înșelătoriei aproape că nu își dă seama că, la capătul celălalt, este, de fapt, un escroc.

De exemplu, în această situație s-a aflat o tânără pe nume Laura. A primit un mesaj despre care a crezut, inițial, că ar fi fost de la prietenul ei. În mesajul primit scria că persoana în cauză ar fi avut o problemă, motiv pentru care are nevoie de bani. Apoi, i s-a dat un link pe care să îl acceseze. Îi ceruse 2.000 de lei. Apoi, persoana de la capătul celălalt i-a cerut, din nou, bani.

„Prietenul meu mi-a dat mesaj şi mi-a spus că are o problemă şi m-a rugat să îi trimit o sumă de bani. I-am trimis, dar m-a pus să pun într-un link totul. După m-a întrebat dacă mai am şi dacă îi mai trimit. Eu i-am spus că îi trimit pe Revolut şi a spus că are contul blocat, nu m-am gândit, că vorbea exact ca el. Două mii. Mi-a mai cerut după, dar nu mai aveam bani pe card şi nu i-am mai dat. Nu m-am gândit, pentru că i-am mai dat bani împrumut şi m-am gândit că poate mai avea nevoie”, spune Laura, conform Observatornews.ro.