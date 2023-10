Dan Badea și soția lui au trecut prin momente de groază! Cei doi au crezut că o să rămână blocați în Israel: „Încercăm disperați să scăpăm de acolo”

Mădălina și Dan Badea s-au numărat printre românii care se aflau în Israel în momentul în care războiul a pornit. Cei doi au fost treziți din somn de alarmele care anunțau ploaia de rachete trimise de Hamas. Imediat după izbucnirea conflictului, cei doi au încercat să părăsească țara, însă acest lucru nu a fost ușor de realizat. Majoritatea zborurilor fuseseră anulate, iar haosul domnea peste tot.

Sâmbătă, 7 octombrie, liniștea Israelului a fost zguduită de atacul lansat de Hamas. O ploaie de rachete a fost trimisă către Țara Sfântă, iar panica s-a așternut. Printre cei care au fost cuprinși de teamă s-au numărat și Dan Badea și soția lui. Imediat ce au înțeles gravitatea situație, cei doi au hotărât să părăsească Israelul, însă aceasta a fost aproape o misiune imposibilă.

„Am văzut disperarea oamenilor”

Asemena lui Dan Badea și a soției sale, majoritate turiștilor au încercat să plece din Israel imediat după debutul conflictului. Așa că toată lumea a fugit către aeroport, unde rapid s-a instaurat haosul. Majoritatea zborurilor au fost anulate, iar oamenii disperați încercau să găsească o soluție pentru a pleca. Însă, părea că nu există nicio șansă.

Atunci când au văzut că și zborul lor a fost anulat, Dan Badea și Mădălina au fost cuprinși de panică. Din fericire, în cele din urmă, cei doi au reușit să prindă o cursă către Dubai, scăpând astfel din infernul din Israel.

„Au fost niște momente cruciale în aeroport. A fost cel mai greu în momentul în care ni s-a anulat avionul. Am intrat în aeroport și absolut toate panourile de informare erau roșii ne arătau inclusiv zboruri amânate, majoritatea erau anulate și oameni disperați. Era ghișeul de info unde m-am gândit inițial să merg să întreb ce facem de aici încolo.

Erau trei cozi imense la ghișeul de informații în care oamenii țipau unii la alții, cei din spatele ghișeului țipau la cei din față și tot așa toată lumea se certa cu toată lumea. Am văzut disperarea oamenilor care erau disperați să plece de acolo, iar faptul că toate avioanele se anulează și nu mai aveau cu ce pleca, se simțeau prinși în aeroport, într-o capitală dintr-o țară prinsă în război. Știu foarte bine că atunci când o țară intră în război, capitala este vizată în primul rând, și în al doilea rând, aeroportul este o țintă”, a mai spus Mădălina Badea.

Acum, Mădălina și Dan Badea au ajuns în România și sunt bucuroși că au reușit să se întoarcă acasă. Toată această experiență i-a făcut pe cei doi să aprecieze mai mult tot ce au și mai ales liniștea de care se bucură în țară.

„Am ajuns azi noapte la ora 2:00. Noi am venit din Dubai, locul unde am reușit să fugim din calea războiului și ne bucurăm să fim acasă, sănătoși. Am simțit că în sfârșit am ajuns acolo unde trebuie, mi-a reușit ceea ce încercam disperați să facem toată ziua de sâmbătă, să scăpăm de acolo și să ajungem acasă la copil și cu atât mai mult să știm să apreciem liniștea pe care o avem zi de zi la noi în țară și faptul că suntem sănătoși cu toții alături de familiile noastre” a mai spus Mădălina Badea, la Antena Stars.

