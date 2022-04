Dan Bittman, dezvăluiri despre Liliana Ștefan, la doi ani de la despărțire: „Am făcut multe împreună. Ea a fost echilibrul”

Dan Bittman a fost întotdeauna discret în ceea ce priveşte viaţa sa privată. Artistul a avut o relaţie de aproape 30 de ani cu mama copiilor săi, însă în tot acest timp nu a ajuns cu aceasta în faţa altarului. Cântăreţul a vorbit sincer despre Liliana Ştefan la doi ani de la despărţire. Iată ce declaraţii a făcut acesta.

Dan Bittman şi Liliana Ștefan au ajuns la despărțire după o relație lungă. Artistul are numai cuvinte de laudă la adresa mamei copiilor săi, deşi nu s-au separat tocmai în termeni amiabili.

Cântăreţul consideră că fosta lui parteneră este o mamă extraordinară pentru cei trei copii pe care îi au împreună.

De curând, Dan Bittman a fost invitat în cadrul podcastului „Fain&Simplu’, prezentat de Mihai Morar. Printre subiectele abordate, cântăreţul a făcut dezvăluiri şi despre cea cu care a împărţit şi bune, dar şi rele aproape 30 de ani.

„Liliana, mama copiilor mei. Ea a fost femeia pentru care am și făcut copiii. Am stat de vorbă și ne-am sfătuit. Am zis să facem un copil și uite, am făcut trei.

Până să ne despărțim, am stat vreo 29 de ani cât de cât împreună. Am făcut multe împreună. Ea a fost echilibrul. Dacă nu ai o femeie de genul ei, nu poți să duci o lucrare atât de mare’, a spus Dan Bittman în cadrul podcast-ului.

Artistul a spus despre Liliana Ştefan că este o femeie deosebită. De asemenea, Dan Bittman a recunoscut că întotdeauna ea a fost echilibrul familiei.

„Este o femeie deosebită. Am spus întotdeauna și am să spun întotdeauna. De obicei, după ce se termină ceva, toți încep să vorbească unii despre alții, eu nu. Ea, în continuare, este pilonul educației copiilor mei. Dacă copiii mei sunt astăzi așa cum sunt, sunt datorită educației extraordinare și a răbdării ei, mai ales că eu eram mai tot timpul plecat’, a adăugat el.

Sursă foto: Instagram