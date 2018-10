Dan Capatos, cu mască chirurgicală pe față în platoul de la “Xtra Night Show”! Ce a pățit prezentatorul TV

Dan Capatos și-a speriat în această seară telespectatorii care au schimbat programul ca să se uite la “Xtra Night Show” cu câteva minute mai târziu decât începe de obicei emisiunea. Și asta pentru că îndrăgitul prezentator avea pe față o maschi chirurgicală. După ce au auzit însă declarațiile făcute în platoul late night show-ului, oamenii au răsuflat ușurați.

Dan Capatos, cu mască chirurgicală pe față în platoul de la “Xtra Night Show”

Prima invitată din cadrul ediției de marți, 9 octombrie 2018, a emisiunii “XNS” a fost Mihaela Moise, care este foarte bolnavă și se simte foarte rău din cauza gripei. Boala o chinuie de zile bune, pentru că, din cauza sarcinii, ea nu poate lua medicamente. Și… pentru că nu a vrut ca virusul bolii să se răspândească, fosta reporteră de la OTV le-a adus tuturor celor din platoul emisiunii lui Dan Capatos câte o mască chirurgicală. Astfel, preț de câteva minute, carismaticul prezentator de la Antena 1 împreună cu Dorian Popa, Vika Jigulina și Cătălin Bordea au purtat măștile ca să evite contractarea unei răceli puternice.

“Da, răcită rău. Am renovat toată casa, am zugrăvit, am mobilat și am stat cu geamurile deschise, astfel că am răcit foarte tare. Am încercat o mulțime de leacuri și nu scap de starea asta urâtă”, a povestit Mihaela Moise în cadrul emisiunii “XNS”.