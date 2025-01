Dan Capatos îl atacă puternic pe manelistul Liviu Guță: „Făceai pușcărie ca un prost ce ești”

Dan Capatos nu a mai rezistat și a răbufnit în direct. Omul de televiziune l-a atacat dur pe Liviu Guță la Un show păcătos. Acesta s-a enervat la culme atunci când manelistul l-a acuzat că dezinformează și instigă la ură în emisiunea sa de pe Antena Stars.

Dan Capatos nu a mai ținut cont de nimic și a făcut acuzații dure la adresa lui Liviu Guță. El a amintit un moment în care manelistul a fost la un pas să facă pușcărie. De asemenea, prezentatorul TV l-a avertizat pe cântăreț să oprească atacurile la adresa emisiunii sale pentru că nu a avut nicio intenție. Din contră, omul de televiziune și-a dorit să faciliteze interacțiunea dintre artist și persoanele care l-au dat dispărut timp de doi ani și jumătate.

Dar poate sunt oameni care acum îl urmăresc pe TikTok și care nu știu ce făcea Liviu Guța acum 20 de ani. Așa că să se oprească cu atacurile la adresa noastră pentru că nu a fost nimic intenționat și nimic rău din partea acestei emisiuni, din partea acestei echipe. Ba din contră. Am facilitat interacțiunea dintre el, după 2 ani și jumătate, și fanii lui.”, a spus Dan Capatos la Un show păcătos.

Dacă vrea să-i facem tarantele, îi facem. Pentru că același Liviu Guță, în această televiziune, a fost la un pas de a face pușcărie pentru faptele pe care le-a făcut și pe care am considerat că este bine să nu le mai aducem în atenția publicului.

Dan Capatos a precizat că Liviu Guță a înțeles greșit demersul pe care l-a făcut echipa sa de la Un show păcătos. Omul de televiziune a recunoscut că s-a enervat la maximum atunci când a auzit acuzațiile făcute de manelist și i-a amintit că îl cunoaște foarte bine.

Adică până aseară eram calm și împăciuitor, știind cu toții cam ce poate pielea și ce hram porți tu și cam ce ai făcut tu în tinerețea ta. Și cum te-am scăpat și de pușcărie, că am convins-o pe Simona Trașcă să-și retragă plângerea. Deci noi instigăm? Vezi-ți de patimile tale.”, a mai spus prezentatorul TV.

Dacă va continua aceste cu apucături din primul live, nu văd ce are de câștigat. El spune că noi dezinformăm și că instigăm la ură. Băi, ești nebun? Guță, pe unde ești tu pe acolo? Ești sănătos la cap că încep să mă enervez.

Prezentatorul de la Antena Stars i-a transmis lui Liviu Guță să aibă grijă să nu se întoarcă la vechile obiceiuri. Astfel, ar fi fost mai bine să stea în continuare departe de ochii publicului. În continuare, Dan Capatos s-a arătat deranjat de acuzațiile conform cărora ar fi instigat la ură.

„Bine că ești sănătos. Până la urmă, asta este cel mai important, că te poți întoarce, dar nu te întoarce cu aceleași năravuri. Că mai bine nu mai apăreai. (…) Încep să ne ataci aiurea în tramvai că instigăm la ură. Cu ce am instigat la ură? Ai măcar proprietatea terminului? Ce înseamnă să instigi la ură? Adică ce, am pus lumea să te bată? Cu lopata? Și cum am instigat la ură? Dar, mă rog, TikTok-ul acesta suportă multe tâmpenii și mulți tâmpiți. Așa că nu este o surpriză. ”, a adăugat Dan Capatos.