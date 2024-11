Dan Ciotoi face dezvăluiri, după ce a învins cancerul! ”Nu o mai fac ca înainte …” Decizia pe care artistul a luat-o

​La începutul anului, Dan Ciotoi a trecut printr-o intervenție chirurgicală extrem de complicată. Solistul trupei Generic a fost operat de cancer la colon. Doar o minune a făcut să fie salvat pe ultima sută de metri. Deși avea cancer, un medic l-a asigurat că este sănătos tun și l-a trimis acasă. De când s-a operat, Dan Ciotoi și-a schimbat total perspectiva asupra vieții. Nu mai aleargă după bani și, deși s-a vindecat, trăiește cu teama că boala ar putea oricând recidiva. Artistul a vorbit, pentru CANCAN.RO, despre această perioadă dificilă.

În luna ianuarie a acestui an, Dan Ciotoi a fost operat de urgență de cancer la colon. Artistul se simțea rău de o perioadă și a fost la o consultație, la un medic din Târgoviște. Acesta l-a asigurat că nu este cazul să-și facă probleme și că este perfect sănătos. Cu toate acestea, starea lui Dan Ciotoi s-a înrăutățit. A decis să meargă la o consultație și la București, iar cel de-al doilea medic i-a dat o veste cumplită. Nu doar că avea cancer la colon, dar situația era una critică. Dacă ar fi amânat consultația, artistul ar fi putut muri cu zile, deoarece o parte din intestin i se fisurase.

Operat de urgență, intervenția chirurgicală a fost o reușită. Deși greul a trecut, iar la ultimul control medicul i-a dat vești bune, trebuie să respecte un regim alimentar strict. În caz contrar, lucrurile se pot complica din nou.

”Am fost la control în urmă cu două luni și sunt OK. Acum mai merg la următorul control la anul, în septembrie. Am scăpat ca printr-o minune. Majoritatea nu scapă de cancerul ăsta așa repede cum am scăpat eu. Bine, cancerul este mare hoț, se poate întoarce dacă nu am grijă mai multă la alimentație. Pot avea probleme și este mai greu de intervenit acum. Practic, nu mai are ce să taie de acolo ca să mă repare. Ar mai putea fi făcută o singură intervenție, dar ar fi ultima și nu vreau să ajung acolo”, a spus, pentru CANCAN.RO, Dan Ciotoi.