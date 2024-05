Dan Ciotoi a rememorat clipele de coșmar care l-au adus la graniță cu moartea. “Nu era adevărat”

Dan Ciotoi a fost la un pas de moarte! Artistul s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate și a ajuns în stare gravă la spital. Iată prin ce momente cumplite a trecut cântărețul!

Dan Ciotoi a trecut prin momente dificile după ce a descoperit că are mai multe probleme de sănătate. Artistul a suferit o fisură de intestin, însă a întâmpinat dificultăți în stabilitatea diagnosticului, deoarece medicii consultanți aveau opinii diferite cu privire la problema sa.

În final, în urma unei ultime vizite medicale, specialiști au decis că intervenția chirurgicală este necesară în regim de urgență. Analizele efectuate au scos la iveală că starea de sănătate a lui Dan Ciotoi era mult mai gravă decât se credea inițial.

„Am avut o fisură de intestin și am avut noroc că am ajuns, că dacă mai întârziam câteva ore nu mai…foarte gravă. Am avut prima dată o trimitere de la Sibiu, am ajuns la Târgoviște și m-au trimis acasă că sunt sănătos.

Nu era adevărat. Eu am zis să mai caut un doctor, să mai fac un control și în altă parte. În altă parte mi-a făcut un CT și i-a găsit grav, imediat la urgențe”, a dezvăluit Dan Ciotoi.