Dan Diaconescu deslușește misterul: e sigur că asta s-a întâmplat cu marele romancier! ”Cred cu tărie că a fost omorât! E crima perfectă”

Dan Diaconescu a fost invitatul special din cadrul podcastului “Altceva” ,moderat de jurnalistul Adrian Artene. Omul de televiziune a analizat, printre altele, alături de gazda podcastului câteva ipoteze ale morților unora dintre cei mai importanți oameni politici ai vremurilor noastre sau ai vremurilor comuniste. De la Cornelui Vadim Tudor la Alexei Navalniî, Dan Diaconescu a trecut în registru toate decesele suspecte. Partea pe care o vom expune în rândurile următoare se referă la Marin Preda, unul dintre cei mai importanți romancieri români din perioada postbelică.

Marin Preda a murit în noaptea de 15 spre 16 mai 1980, în camera cu numărul 6 de la Casa de Creaţie de la Mogoşoaia. Medicii legişti au stabilit că Preda, care avea o alcoolemie de trei la mie, a murit înecat în propria vomă. În jurul morţii subite a scriitorului s-au făcut tot felul de scenarii. Preda îi supărase pe ruşi după apariţia romanului ”Delirul” şi era urmărit de Securitate. ”Cel mai iubit dintre pământeni” se lansase de două luni. Oficial, certificatul medico-legal a atestat consumul mare de alcool şi moartea prin asfixie mecanică. În jurul morţii lui Preda s-au creat însă o serie de scenarii. Invitat în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene, Dan Diaconescu a deslușit misterul morții și și-a expus franc și fără ocolișuri părerea.

Adrian Artene: Alexandru Preda se întreabă de unde acele urme și de ce nu au fost prezente pe tâmpla stângă a lui Marin Preda și de ce nu au fost explicate. În procesul verbal din data de 16 mai 1980 de Procuratura București se specifică: În jurul orelor 12.15 în camera cu numărul 6 din pavilionul C, pe patul de lângă fereastră, cu capul sprijinit de tăblia patului este găsit scriiorul Marin Preda decedat. Cadavrul este îmbrăcat cu pijama, papuci și un pardesiu negru cu alb. Cu toate că Virgil Mazilescu, în mărturia lui susținea faptul că îl lăsase în palton. Iată poate s-au îngrijit chiar să pară deces în timpul somnului și l-au schimbat. Se mai menționează că pe mucoasa buzei superioare se prezintă o mică zonă echimotică cu o contuzie superficială în centrul ei, în dreptul corpului decedatului pe covor se observă o pereche de ochelari cu brațele deschise. Sunt aceste indicii care nu sunt luate în calcul. Cel care anchetează și echipa de anchetatori se grăbesc cu toții să menționeze în raport că s-a datorat moartea asfixierii cu un corp moale, posibil lenjeriei de pat conform comei etilice.

Dan Diaconescu: Asta este foarte ciudat, adică ar fi stat cu o pernă sau un cearceaf și asta l-ar fi asifixiat. Eu vă mărturisesc că cheia de boltă a acestui dosar este această cheie din ușă pentru că eu nu știu dacă Marin Preda când venea la Mogoșoaia se închidea pe dinăuntru, cum mie mi s-ar părea normal sau nu. Faptul că s-a deschis ușa deschisă, faptul că el nu s-a închis pe dinăuntru, asta ne arată că cineva putea să circule prin acea cameră. După ce el a ajuns sus sau când dormea. Un alt contrargument pe care vi-l dau în favoarea teoriei crimei este următorul. Eu, din documentele vremii am înțeles foarte clar că Eugen Preda era filat. Era un personaj important în ecuația politicienilor de atunci și era normal să-i asculte telefoanele, să-l fileze, să-l urmărească. Presupun că oamenii care îl filau erau dintre apropiații săi, cum se întâmplă, dintre scriitorii de la Mogoșoaia, șoferul, chelnerul, cine știe. Oricum cineva era mereu pe urmele lui tot timpul. Eu vreau să vă spun că dacă securitatea ar fi vrut ca el să trăiască, aveau grijă de el în noaptea aceea. L-ar fi văzut omul de la filaj, a băut cam mult, să nu moară săracul, hai să avem grijă. Puteți să spuneți că securitatea nu l-a omorât, dar a asistat cum el moare în noaptea aceea. De ce nu au intervenit să-l salveze? Să nu-mi spuneți că cel mai mare scriitor al timpurilor acelea nu ar fi avut pe cineva din partea statului la 10 metri care să-l supravegheze. De aceea eu cred cu tărie că a fost omorât. Sigur că este greu să demonstrezi, dar este crima perfectă! Urmărești un om, vezi ce tabieturi are, vezi că mai și bea, și atunci îi pui ceva. Este metoda rusească clasică. L-au omorât ei acum pe Navalni. Plus că nu prea s-a zbătut statul comunist de atunci să-i apere memoria, să-i facă niște statui, nume de străzi. Ori faptul acesta arată că ei s-au cam bucurat de dispariția lui. Asta vine să ne dea un argument, cine a fost beneficiarul morții lui? Statul comunist de la vremea respectivă.

