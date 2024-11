Dan Diaconescu, dezvăluiri tulburătoare despre moartea lui Silviu Prigoană: ”El tușea ca un om care s-ar fi înecat!” Ultima promisiune către fondatorul OTV

Vestea morții lui Silviu Prigoană a căzut ca un trăsnet peste întreaga Românie, dar în special peste oamenii care l-au cunoscut și l-au iubit. Printre apropiații lui se numără și Dan Diaconescu, care a oferit declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre trecerea în neființă a regretatului om de afaceri. Fostul politician se afla la un restaurant din Bran în momentul fatidic, atunci când un accident stupid i-a curmat viața. S-ar fi înecat cu mâncare, iar ciuda eforturilor celor prezenți, care ar fi sărit în ajutorul său cu manevra Heimlich, afaceristul ar fi suferit un infarct. Deși un echipaj medical a ajuns la fața locului și ar fi făcut tot posibilul să-i salveze viața, totul a fost în zadar, iar Silviu Prigoană a trecut în lumea celor drepți. Însă Dan Diaconescu este de părere că Silviu Prigoană ar fi avut o presimțire, înainte cu doar două zile de a-și pierde viața.

Silviu Prigoană a plecat la ceruri în mod șocant. Apropiații încă nu se pot obișnui cu ideea că omul de afaceri nu se mai află printre noi. Dan Diaconescu este unul dintre apropiații familiei îndoliate, care a vorbit cu regretatul politician în urmă cu doar două zile. Silviu Prigoană urma să fie invitatul omului de televiziune în platourile de filmare ale emisiunii CANCAN Senzațional.

Din nefericire, întâlnirea dintre cei doi mari grei ai televiziunii nu a mai avut loc. Cu toate acestea, fondatorul OTV spune că Silviu Prigoană ar fi avut o presimțire și chiar i-ar fi propus lui Dan Diaconescu să vină în emisiunea sa mai repede decât au stabilit inițial.

Silviu Prigonă a murit. Sursă foto: Arhivă

Dan Diaconescu, îndurerat de moartea lui Silviu Prigoană

Celebrul om de televiziune este profund marcat de trecerea în neființă a lui Silviu Prigoană. Cu durere în glas, Dan Diaconescu a făcut primele declarații despre decesul abrupt al fostului politician.

„Dumnezeu să-l odihnească pe Silviu Prigoană! Am vorbit cu el sâmbătă, am pus la punct emisiunea de vineri seara, urma să facem o emisiune împreună, la CANCAN Senzațional. A acceptat cu maximă plăcere, era într-o mare formă, ca de obicei. Mi-a spus detalii despre o nouă problemă mondenă a sa. Astăzi dimineață, fiul său vorbea cu alți prieteni de-ai mei, eram la o masă și părea că totul e în regulă, vorbeau la telefon. Am aflat și eu, pentru că sunt mai apropiat de familie, el se afla la Bran. Toată lumea se întreabă dacă i s-a făcut acea manevră celebră, da, i s-a făcut manevra Heimlich, dar probabil a fost pre târziu, probabil a suferit un atac de cord.

El tușea ca un om care s-ar fi înecat, dar i s-a făcut manevra și nu a dat rezultate. Regret enorm că nu l-am chemat ieri. Silviu Prigoană, ca o presimțire, mi-a spus dacă nu aș putea duminică, iar eu aveam deja un subiect aranjat, iar acum regret de nu mai pot. A fost un mare om de televiziune, a fost întemeietorul televiziunilor de știri din România. Așa cum eu am inventat televiziunea tabloidă, el a inventat televiziunea de știri. Păcat! Nu a murit de la accidentul suferit în tinerețe, de la piciorul amputat și a murit de un ghinion ca acesta”, a declarat Dan Diaconescu pentru CANCAN.RO.

