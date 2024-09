Dan Diaconescu relansează OTV! Cum vrea să rivalizeze cu CNN + dezvăluiri despre Elodia

Dan Diaconescu își pregătește revenirea în televiziune. Tăticul OTV se află și acum sub interdicție de a mai apărea la TV sau în presă, însă asta nu îl oprește să-și facă vocea auzită pe social-media. Recent, acesta și-a făcut debutul pe Tik Tok, acolo unde a dezvăluit că vrea să relanseze o nouă versiune a postului de televiziune OTV.

În anul 2015, Dan Diaconescu a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare, fiind acuzat de șantaj. Jurnalistul a primit interdicție de a apărea la TV sau în presă, vreme de 5 ani după ispășirea pedepsei. La doi ani de la condamnare, jurnalistul a fost eliberat din închisoare mai devreme, în 2017, mai are de așteptat până să apară pe micile ecrane, mai exact până pe data de 4 martie 2025.

Dan Diaconescu relansează postul de televiziune OTV

Până atunci, ca așteptarea să fie mai ușoară, Dan Diaconescu își pregătește revenirea pe sticlă. Jurnalistul nu a uitat de proiectul să de suflet și are de gând să relanseze postul de televiziune OTV – al cărui fondator este. Dezvăluirile au fost făcute publice pe Tik Tok, acolo unde jurnalistul are posibilitatea să se exprime liber. Dan Diaconescu are de gând să ducă televiziunea la un alt nivel. Vrea să relanseze versiunea 2.0 a postului OTV, versiune care va fi disponibilă în toate limbile pământului.

„Faceți ca și o afacere acolo. Îmi dați și mie ceva, dacă vreți să-mi dați. Un procent, dacă nu să fiți sănătoși. Vreau să fie OTV în toate limbile pământului. În această manieră în care eu cred, în care gândiți-vă încă o dată: CNN are acum 1.300 de corespondenți. Mă, vă dați seama dacă CNN va fura ideea mea și va avea 5 milioane de corespondenți care vor transmite cu telefonul mobil, fiecare ce vede pe țărișoara lui, pe continentul lor. Eu cred că ar fi o bombă cu ceas.”, a spus Dan Diaconescu despre noul său proiect.

În cadrul aceluiași live pe Tik Tok, la cererea utilizatorilor, Dan Diaconescu a mărturisit că – în viitorul apropiat – va începe să vorbească și să dezbată cazul care i-a adus popularitatea pe micile ecrane: dispariția Elodiei.