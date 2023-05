Tatăl gemenelor care s-au “iubit” cu Dan Diaconescu a rupt tăcerea. Avem declarațiile momentului: “Știu ce au făcut fetele! Lucrau la Eforie și…” Detalii aici

Un nou scandal sexual a zguduit o țară întreagă. În urmă cu o lună, Dan Diaconescu a fost ridicat de mascați, fiind acuzat că ar fi intreținut relații intime, contra cost, cu două surori minore. CANCAN.RO l-a găsit pe tatăl gemenelor, care a făcut declarații cutremurătoare. Din dorința de a proteja identitatea tinerelor, nu vom dezvălui numele bărbatului.

A scris istorie ca patron al OTV-ului, apoi a fost condamnat la cinci ani și șase luni de închisoare pentru șantajarea unui primar dintr-o comună arădeană. A fost eliberat în 2017, timp în care a evitat aparițiile în mass media. A și reușit până de curând, atunci când a revenit în atenția publică printr-un scandal sexual uriaș, care l-ar putea arunca din nou după gratii. La începutul lunii aprilie, mascații au făcut percheziții de amploare la reședința acestuia din cartierul Primăverii, de unde au ridicat dispozitive electronice și multe documente.

Dan Diaconescu a fost dus mai apoi la poliție, primind mandat de arestare pentru 24 de ore. Tăticul OTV este acuzat că în 2019 a întreținut relații sexuale cu două surori minore, care la momentul comiterii faptei ar fi avut numai 15 ani. Judecătorul a decis, în cele din urmă, ca afaceristul să nu aștepte finalul anchetei din spatele gratiilor, ci sub control judiciar.

Tatăl gemenelor, declarații tulburătoare

Dan Diaconescu le-ar fi “agățat” pe fete pe terasa hotelului din Eforie al lui Muhamad Murad, un apropiat al acestuia. Acolo ar s-ar fi consumat și primul contact intim, urmate de alte întâlniri în diverse locații din București și de pe litoral. Toate contra cost, mai exact pentru suma de 200 lei. La un moment dat, omul de afaceri fi fost chiar șantajat de trei tineri, apropiați ai fetelor, i-ar fi spus că vor da publicității înregistrări cu partidele fierbinți de amor, dacă nu vor primi sume consistente de bani. Fiind minore la momentul comiterii faptelor, atât organele legii, cât și instituțiile mass media au făcut tot posibilul să protejeze identitatea surorilor.

CANCAN.RO a reușit să îl găsească pe tatăl gemenelor, care a acordat un interviu, în exclusivitate, vorbindu-ne despre fetele sale: “Da, știu despre ce este vorba, știu ce au făcut fetele mele. Am aflat de la televizor, abia apoi mi-au zis ele ce s-a întâmplat. Nu am discutat despre cazul acesta cu detalii (n.r: dosar prostituție), nu m-aș simți ok, nici nu sunt curios. Eu sunt divorțat de mama lor, m-am despărțit de ea, a fost o situație neplăcută acolo, dar nu vreau să intru în detalii. Mama lor locuiește prin Italia. Nu sunt foarte apropiat de ele, vorbim din când în când, de obicei mă caută ele. Știu că ele lucrau pe la Eforie pe plajă pe atunci, dar nu știu ce făceau, nu știu să fi avut vreo trupă de muzică, nu am auzit niciodată. Nu știu eu ce au făcut ele atunci, a fost o perioadă în care nu prea vorbeam. Dar viața lor s-a schimbat mult de atunci, acum sunt fete măritate, la casa lor, nu se mai țin de prostii”, ne-a mărturisit bărbatul, căruia nu-i vom publica nici numele și nici poza, tocmai pentru a le proteja pe fetele care erau minore în momentul faptelor de prostituție și șantaj.

Conform surselor CANCAN.RO, una dintre surori este căsătorită cu un bărbat putred de bani, de origine arabă. O situație cel puțin ciudată, dacă ținem cont de faptul că bărbații din țările orientale își aleg numai mirese neprihănite. Cealaltă geamănă are și ea o relație stabilă și se îndreaptă cu pași repezi spre altar. Ambele locuiesc la București și au o legătură strânsă. În vârstă de 19 ani, fetele au fost chemate la Constanța pentru a da declarații la poliție.