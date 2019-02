Dan Negru a rupt tăcerea: ”M-au prins fanii lui Dinamo și m-au bătut…”

Dan Negru este bântuit de un moment teribil. Prezentatorul Antenei 1 a rupt tăcerea și a dezvăluit cum a fost primul contact pe care l-a avut cu orașul București. S-a lăsat cu bătaie! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, toată povestea. Declarațiile sunt de-a dreptul incredibile!

Dan Negru are o familie frumoasă și își iubește foarte mult soția și copiii. Are, totuși, o mare pasiune. Fotbalul! Celebrul jurnalist este originar din Timișoara. Dar a ales să susțină Steaua. Pe roș-albaștri. Bănățean fiind, îndrăgitul prezentator de la Antena 1 a avut, la rândul lui, “meciuri” ca suporter. În special cu dinamoviștii, rivalii tradiționali ai grupării din Banat. Și-a luat chiar și “omorul”. Cu prima ocazie când a venit în București.

“Am luat bătaie, am stat în spital, de la galeria lui Dinamo. Eram copil! Când juca Poli cu Dinamo, era război în Timișoara. Vorbesc de perioada de dinainte de 1989. Aveam 14 ani! Dinamo era considerată echipa Bucureștiului, a Securității. La un moment dat, m-am luat eu ca prostul, cu galeria. M-am suit pe tren și am venit la un cuplaj. Am venit cu galeria lui Poli. Și când am ieșit de la meci, ne-au înconjurat dinamoviștii.

Tăticule… M-a fugărit unul pe lângă fostul «23 August» și, când m-a prins, mi-a tras vreo patru pumni în cap, m-a făcut năuc. M-am dus la spital, la Floreasca. Mi-au pus copci pe față, eram praf! Am luat bătaie de la Dinamo, fizic, la propriu… În Timișoara, când jucau Dinamo și Poli, era măcel. Poli era atunci înfrățită cu cei de la Rapid. Mi-am furat-o rău, tată! Eu de atunci nu am mai ajuns la spital, la Floreasca. M-am întors acasă bătut, m-au văzut ai mei… Prima venire a mea în București s-a lăsat cu bătaie”, a spus Dan Negru pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

“Steaua e prima echipă, urmează Poli!”

Dan Negru este, cu siguranță, un personaj fabulos. Adoră nu numai meseria, ci și sportul. A ales să susțină Steaua. De unii este hulit, de alții apreciat. Merită, însă, tot respectul. Este un cunoscător al fenomenului fotbalistic și un sufletist.

“Steaua e prima echipă în sufletul meu, urmează Poli. De fapt, iubesc fotbalul în primul rând. Suporterii din România au uitat că trebuie să iubească mai întâi fotbalul, înainte de a iubi o echipă. Cu Steaua ţin pentru că fac parte din generaţia Cupei Campionilor Europeni. Eram în liceu cînd Steaua câştiga cel mai important trofeu din Ghencea şi de atunci Steaua mi s-a lipit de suflet. În adolescenţă ascultam celebrele duplexuri la radio, ştiam toată echipa Stelei. Acum, oriunde m-aş afla, când aud de Steaua, gândul îmi fuge la adolescenţă”, mărturisea Dan Negru în urmă cu nouă ani.

Ținta numărul 1 pentru Prima TV

Altfel, Dan Negru este dorit cu insistență de Prima TV, post care, anul trecut, și-a schimbat proprietarul. Adrian Tomșa, bossul Look TV, a preluat controlul asupra stației deținute de Cristian Burci, iar actualul prezentator de la Antena 1 ar fi în capul listei cu achiziții pentru noua conducere de la Prima TV.

“În prezent, există anumite discuții. I s-a propus să prezinte emisiuni de divertisment. Pentru moment, nimic nu este bătut în cuie. Cert este că Dan Negru este dorit de Prima TV, au început discuțiile. Sunt tratative, tatonări… De regulă, astfel de negocieri durează. Rămâne de văzut ce se va întâmpla pe viitor”, a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, o persoană din anturajul lui Adrian Tomșa.

A venit la Antenă în 2000!

Născut pe 23 februarie 1971 la Timișoara, Dan Negru este un prezentator român, celebru pentru succesul showurilor TV și pentru longevitatea carierei în televiziune. A fost inclus în „Top Host European Broadcast” datorită faptului că a prezentat simultan formate internaționale de succes în două țări diferite, România și Republica Moldova.

Dan Negru este singurul moderator european de televiziune care a prezentat aproape 20 de ani consecutiv Revelioane televizate, fiind lider de audiență, conform studiilor oficiale. Show-urile sale au avut un impact atât de mare asupra telespectatorilor încât „Fac revelionul cu Negru” a devenit o exprimare clasică pentru cei care petrec noaptea dintre ani acasă, la televizor.

Și-a început activitatea la Radio Timișoara în 1991, apoi a activat la TVR din 1994 și din 2000 la Antenă.

Dan Negru, “regele audiențelor”!

Este cunoscut pentru show-uri TV care au stabilit recorduri de audiență atât în România, cât și în Republica Moldova: Next Star, Ghicește vârsta (Guess my age), Te pui cu Blondele (Beat the Blondes), Vrei să fii milionar (Who wants to be a millionaire), Batem Palma (Let’s make a deal), Ciao Darwin, Fabrica de staruri (Star Factory), Da sau Nu (Deal or not Deal), Plasa de stele, Competiția, O seară de vis împreună cu Mihaela Rădulescu, Revelioane 1999-2019, Festivaluri Mamaia, Eurovison, Callatis, Academia Vedetelor, Ziua Judecății, Geniali împreună cu Simona Gherghe, Jocuri la Saint Tropez (Jeux sans Frontieres) sau Echipa Fantastică.

Din 2010 este moderator TV și în Republica Moldova la televizunea Prime, cu emisiunile: „Vrei să fii milionar?”, „Da sau Nu?”, „Fabrica de staruri”.

În 2010 a lansat la editura Corint cartea „Amintiri în alb-negru” cu o prefață semnată de Mihaela Rădulescu și ilustrată de caricaturistul Ștefan Popa Popa’s.

Nu a acceptat să apară în reclame, refuzând orice asociere de produs. Dan Negru este, de asemenea, o persoană discretă, care apare rar în public. Este căsătorit cu Codruța Negru, medic stomatolog, împreună cu care are doi copii, Dara și Bogdan.