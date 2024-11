Dan Negru, cum nu l-ai văzut vreodată! A apărut cu sufletul sfâșiat în fața telespectatorilor: ”A fost o zi grea. Nu puteam opri filmarea!”

Dan Negru este unul dintre puținii profesioniști din televiziunea românească care a reușit să păstreze un standard constant de excelență, emanând mereu un zâmbet și o energie contagioasă. Deși puțini știu că a fost nevoit să se confrunte cu emoții copleșitoare, care aproape l-au devastat sufletește, însă, chiar și-așa, nu a oprit niciodată filmările! Într-o notă amuzantă, Dan a povestit pentru CANCAN și despre zvonurile referitoare la „aricii” săi din buzunar, și ne-a dezvăluit cu entuziasm unde va sărbători… Revelionul! Și nu uitați: un nou sezon “Jocul cuvintelor cu Dan Negru” incepe luni, de la 22:30, la Kanal D, Emisiunea va putea fi urmarita in fiecare luni si marti, de la 22:30 la Kanal D.

CANCAN: Cum vezi rolul emisiunii tale în promovarea educației prin divertisment în România?

Dan Negru: Am făcut tot soiul de programe de divertisment în anii mei mulți în televiziune. Nu o să mă dezic niciodată de (n.r. – „Te pui cu blondele”) sau de Revelioane, dar dacă la 50 de ani ești la fel ca la 30 însemna că ai trăit 20 de ani degeaba. Quiz show-urile pe care le fac acum împreună cu Kanal D arată că și publicul de TV s-a maturizat și că acum adevărata cantitate e calitatea.

CANCAN: Dacă ai avea ocazia să faci o ediție specială, pe cine ai invita ca participant? Poate cineva surprinzător?

Dan Negru: Au fost doi oameni care știau să facă divertisment prin cultură, George Pruteanu și Vadim Tudor. Ei știau să facă audiență făcând cultură. Mi-aș dori să mă întorc în timp și să fac un quiz cu ei.

CANCAN: Cui i-ai testa cultura generală?

Dan Negru: Nu politicienilor, că le-o știm, nici sportivilor, că nu e treaba lor să fie culți, dar le-aș da teste de cultură generală profesorilor și învățătorilor. Le-aș da câte un examen pe an. Ei sunt obligați să o aibă.

CANCAN: Care consideri că este publicul ideal pentru „Jocul Cuvintelor”? Emisiunea e gândită să atragă și tinerii, nu doar adulții?

Dan Negru: Unul dintre marile avantaje ale emisiunii „Jocul Cuvintelor” e publicul isteț pe care audiențele ne arată că-l avem. „Jocul Cuvintelor” are public de tip AB, asta însemna oameni instruiți, cu educație. Televiziunea îi pierduse și mă bucur că show-urile noastre i-au adus la TV.

Dan Negru, ținta unui fake news

CANCAN: Pe lângă televiziune, faci și afaceri, iar unii spun că sunt profitabile. Care a fost cea mai importantă lecție financiară pe care ai învățat-o de când îți investești banii?

Dan Negru: Cea mai bună lecție financiară pe care o dau copiilor mei e că toți banii pe care-i aduni într-o viață nu-ți vor ajunge să-ți cumperi alta.

CANCAN: Și că tot vorbim de bani, au fost ocazii în care ai primit propuneri să începi afaceri cu unii-alții, care să te folosească pentru imaginea ta?

Dan Negru: Zilele trecute m-a sunat Jolt Kerestely, celebrul compozitor, care mi-a spus că a cumpărat un produs medical la care a văzut că am făcut reclamă. Doar că era un fakenews acea „reclamă”; în lumea AI cum poți să-i spui unui vârstnic că totul poate fi manipulat?… Cât despre afaceri, știu că cele mai bune afaceri se fac în număr impar și 3 deja sunt prea mulți. Nu am avut niciodată vreun partener de afaceri. Nici măcar banca, mi-a fost mereu frică de credite.

CANCAN: În atâția ani de televiziune, cu siguranță ai avut și zile în care nu te-ai simțit bine, poate ți-a fost rău. Îți aduci aminte cum ai trecut peste cel mai greu astfel de moment?

Dan Negru: În dimineața în care a murit bunica mă duceam spre filmare și nu am putut să opresc filmarea. A fost o zi grea atunci; eu zambind, dar știind că urmează să mă duc la înmormântarea bunicii mele…

CANCAN: Ești destul de activ pe Instagram, ai primit oferte să fii plătit că să promovezi produse?

Dan Negru: Mă bucură ofertele care vin în social media. E un semn că piața e sănătoasă și cred că în anii care vin publicitatea se va duce încet încet spre online. Din păcate pentru meseria mea, din televiziune.

CANCAN: Cum îți alegi prietenii și ce calitate consideri că este esențială într-o prietenie?

Dan Negru: Pun preț pe familie în primul rând. În al doilea rând e tot familia. Apoi, tot familia. 25 de ani am fost lider de Revelion în România, o țară care are de totul 100 de ani. An după an prietenii mă sunau pe 1 ianuarie să mă laude. Într-un an nu am mai fost lider. Nu m-a mai sunat nimeni. Atunci am realizat ce valoare au prietenii. Am colegi de serviciu și familie. Mi-e de-ajuns .

CANCAN: Care a fost cea mai mare rebeliune a ta din adolescență, dacă a existat vreuna? Cum a reacționat familia?

Dan Negru: Eram abia ieșit din adolescență când am plecat la București la TVR. Probabil asta a fost o mare rebeliune…

CANCAN: Se tot glumește pe faptul că ai arici la buzunar, iți amintești care este cel mai mare tips pe care l-ai lăsat?

Dan Negru: Ha, ha! La mine în Banat oamenii sunt numiți cumpătați. Am întâlnit oameni cu mașini scumpe, care locuiau în apartamente mai ieftine decât mașinile pe care le țin în fața blocului. N-am fost genul ăsta niciodată. Și nici ahtiat după bani nu am fost. Toți angajatorii mei pot confirma că negocierile mele financiare cu ei au durat câteva minute. Dar am negociat multe săptămâni formatele pe care să le facem împreună.

CANCAN: Unde faci Revelionul anul acesta?

Dan Negru: Nu cred că o să scap vreodată în viața asta de Revelion. Nici nu am cum, am fost lider de piață 25 de ani cu Revelioanele. Cred că încet, încet va fi și la noi că în occident, fără revelioane televizate din cauza bugetelor scăzute. Revelionul nu e un produs profitabil doar dacă face cifre de audiență gigantice cum le făceam noi cândva. Dar acum cifrele alea se fac tot mai greu pentru că televiziunea nu mai are atât de mulți telespectatori. Așa că voi face revelionul departe de orice ecran de TV. Cu ai mei…