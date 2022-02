Dan Petrescu în corzi după 1-1 cu Botoșani: „Sigur campionatul se va termina în ultima etapă din play-off!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj, a digerat cu greu semieșecul pe care campioana l-a înregistrat pe teren propriu în epilogul rundei 23 cu FC Botoșani, scor 1-1.

În ciuda faptului că elevii săi au un avans de opt puncte față de FCSB, „Bursucul” crede că titlul se va juca până în ultima etapă.

„Au fost două goluri din faze fixe. Un meci foarte greu, ați văzut, au jucat cu 5 fundași, 3 centrali de doi metri. Cred că a fost prima ocazie a lor la gol. Trebuie să fim realiști și să recunoaștem că și noi am avut meciuri unde am marcat la prima ocazia. Am mai spus, a fost un campionat excepțional făcut până acum de CFR Cluj. Preferam să pierd acest meci și să bat FCSB. Fotbalul se joacă pe goluri, victoria noastră ar fi fost meritată. Toți spuneau că dacă noi conducem o să și câștigăm. Trebuie să revăd faza, nu știu cum am încasat golul. Preferam să jucăm mai slab și să batem, dar la fotbal nu se întâmplă mereu cum vrei. Dacă nu ai puțin noroc în fotbal. Eu nu văd ca FCSB să piardă vreun punct în meciurile rămase. Uitați-vă la programul nostru. Sigur campionatul se va termina în ultima etapă din play-off!”, a declarat Dan Petrescu.

Rezultate etapa 23 Liga 1

Sepsi OSK – Universitatea Craiova 3-1

FC Voluntari – Gaz Metan 3-1

Rapid – UTA Arad 1-1

Chindia Târgoviște – CS Mioveni 0-0

„U” Craiova 1948 – FC Argeș 1-0

Dinamo – FCSB 0-3

CFR Cluj – FC Botoșani 1-1

Academica Clinceni – Farul *)

*) reprogramat pentru 17 februarie

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 23 19 2 2 36-12 59

2 FCSB 23 15 6 2 44-20 51

3 FC Voluntari 23 12 5 6 28-21 41

4 FC Botoșani 23 9 11 3 23-20 38

5 Universitatea Craiova 23 10 5 8 38-26 35

6 Farul Constanța 22 10 5 7 26-15 35

7 Rapid 23 8 9 6 27-23 33

8 FC Argeș 23 9 4 10 20-20 31

9 Sepsi OSK 23 6 11 6 24-20 29

10 UTA Arad 23 6 10 7 18-17 28

11 CS Mioveni 23 6 7 9 16-28 25

12 Chindia Târgoviște 23 5 9 9 14-16 24

13 Gaz Metan Mediaș 23 6 5 12 19-28 23

14 „U” Craiova 1948 23 5 7 11 18-24 22

15 Dinamo 23 3 3 17 16-48 12

16 Academica Clinceni 22 2 5 15 15-41 11