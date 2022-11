Dana Badea, în culmea disperării! Fosta ispită de la Insula Iubirii a pierdut sarcina: ”Ne-am dorit mult să devenim părinți”

Dana Badea, în vârstă de 32 de ani, trece prin momente cumplite. Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a dezvăluit, recent, că a ajuns la spital din cauza unei sângerări puternice. Vestea pe care i-au dat-o medicii a lovit-o, din plin, pe brunetă.

În anul 2018, Dana Badea s-a făcut cunoscută, publicului larg, ca ispită la „Insula Iubirii”. În trecut, bruneta a fost văzută și cu Florin Salam, iar mulți fani au crezut că ar fi amanta artistului, însă, dansatoarea profesionistă a infirmat.

Fanii pe care i-a câștigat prin acestă legătură, i-au rămas fideli pe rețelele de socializare, unde le povestește experiențele sale. De curând, bruneta le-a mărturisit că a trecut prin momente cumplite.

Dana Badea a ajuns la spital. Ce i-au spus medicii fostei ispite de la „Insula Iubirii”

În data de 19 octombrie, fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a ajuns de urgență la spital, după ce s-a trezit cu o sângerare puternică. După consultație, medicii i-au recomandat să facă un test de sarcină. Rezultatul a ieșit pozitiv. Bruneta nici nu știa că așteaptă un copil cu iubitul său, Alin, dar bucuria nu i-a fost de durată. În urma investigațiilor, Dana Badea a aflat că a pierdut sarcina.

„M-am trezit udă, eu am crezut că am făcut pe mine… speriată, așa, m-am ridicat din pat, era întuneric, când m-am dus la baie, am văzut sânge, m-a luat tremuratul rău de tot, m-am dus în dormitor, nu știam dacă să îl trezesc pe Alin… L-am trezit într-un final, i-am zis să nu se sperie, s-a trezit, nu știa unde să se ducă, în papuci de casă am plecat la spital … M-a pus să fac test de sarcină, a ieșit pozitiv, mi-a zis că aveam trei săptămâni de sarcină și că am pierdut copilul. Asta a fost, pe 19 octombrie s-a întâmplat. Clar îmi doream copilul. Ne-am dorit, și eu, și el, doar că…a povestit Daniela Badea pentru spynews.ro.

