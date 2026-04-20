Dana, ex-ispita de la Insula iubirii, a primit cel mai dur diagnostic: ”Da, e malign”

De: Andreea Stăncescu 20/04/2026 | 10:35
Dana Badea a primit un diagnotic dur / Sursa foto: Instagram

Dana Badea, fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 6, trece prin momente dificile după ce a primit un diagnostic dur. Vestea a fost făcută chiar de ea, în mediul online, acolo unde a rămas activă și apropiată de comunitatea sa încă de la participarea în emisiune.

Dana Badea, cunoscută publicului după apariția sa în Insula Iubirii, a făcut recent o dezvăluire despre starea sa de sănătate. Ea povestit că a fost diagnosticată cu cancer, după ce medicii au descoperit un ganglion malign la nivelul sânului.

De-a lungul timpului, fosta ispită a rămas activă în mediul online, unde a împărtășit frecvent momente din viața personală, construind o legătură strânsă cu urmăritorii săi. De această dată, vestea a fost una dureroasă, dar a ales să fie sinceră și deschisă, explicând prin ce trece.

„Asta e cel mai important în momentul ăsta.La sânul drept. Cancer la sân. Este malign. Sper să intru cu vești bune”, a spus Dana de la Insula Iubirii pe rețelele de socializare.

Diagnosticul a venit în urma unor investigații medicale, iar termenul „malign” este esențial de înțeles în acest context. Un ganglion benign este, în general, inofensiv, nu se răspândește în organism și nu pune viața în pericol, fiind de multe ori doar o inflamație sau o formațiune necanceroasă.

În schimb, un ganglion malign indică prezența celulelor canceroase, care au capacitatea de a se multiplica necontrolat și de a se răspândi în alte părți ale corpului. Tocmai această capacitate de extindere face ca afecțiunile maligne să fie mult mai periculoase și să necesite tratament rapid și atent monitorizat.

Sursa foto: Social media

Dana Badea a trecut printr-o operație de micșorare a stomacului

După ce a apărut la Insula Iubirii, Dana Badea și-a dorit o schimbare majoră. Ea a slăbit 23 de kilograme, în urma unei operații de micșorare a stomacului și a reușit să ajungă la forma pe care o visa de mai mult timp.

„Această operație nu era chiar o necesitate pentru mine, dar m-am săturat de diete. Eu mă tot îngrășam, slăbeam… Acum, știu că nu mai pot mânca cât vreau și ce vreau. Cât despre recuperare, nu a fost foarte dificilă. Mi-a fost greu cam două săptămâni, cât am fost pe lichide, îmi era foarte foame. În schimb, în ceea ce privește durerile, nu au fost, pentru că intervenția a fost făcută laparoscopic.“, a povestit Dana Badea în trecut.

