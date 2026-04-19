Cine o ajută pe Ema Oprișan să treacă peste despărțirea de Răzvan Kovacs, de fapt. A spus-o public!

Ultima perioadă nu a fost deloc ușoară pentru Ema Oprișan. Aceasta a marcat o nouă despărțire de Răzvan Kovacs, care de această dată pare să fie definitivă. Mai mult, DJ-ul deja are o nouă parteneră. Este vorba despre Ella Vișan, fostă concurentă Insula Iubirii. Deși traveresează o etapă dificilă, Ema a spus cine o ajută să treacă peste tot ce s-a întâmplat.

Concurenții sezonului 7 Insula Iubirii, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs, au ajuns la divorț, iar despărțirea este una cu scandal. Mai mult, toată lumea a fost șocată de faptul că imediat după separare, Răzvan Kovacs a anunțat că trăiește o nouă poveste de iubire cu Ella Vișan, concurentă în sezonul 9 Insula Iubirii.

Cine o ajută pe Ema Oprișan să treacă peste despărțirea de Răzvan Kovacs

Deși despărțirea a fost una cu scandal, se pare că Ema și Răzvan au reușit să ajungă, din nou, la un numitor comun. Iar astăzi, 19 aprilie, cei doi au fost văzuți împreună la un eveniment, unde au fost nași de botez. În ciuda neînțelegerilor, cei doi încearcă să păstreze o relație bună de dragul copiilor.

De asemenea, Ema a fost deschisă cu fanii săi din mediul online și recent a răspuns curiozităților acestora. Mulți au vrut să afle cine o ajută să treacă peste această perioadă dificilă, iar răspunsul brunetei a venit imediat. Cei doi copii ai acesteia sunt cei care o scot din stările proaste și îi dau putere să meargă mai departe.

„Din stări ies uitându-mă la Luna și la Noah. Atunci îmi vine puterea și mă gândesc că trebuie să avem o relație de co-parenting perfectă pentru ei. Iau viața pas cu pas, fără să mă gândesc la viitor. Ce o să vină, o să vină. Cine o să vină, o să vină. Ne bucurăm de ce avem, cum avem. Așa e viața, cu bune și cu rele”, a spus Ema Oprișan, în mediul online.

Mai mult, internauții au mai vrut să afle și care este motivul pentru care Ema încă păstrează fotografiile de cuplu pe rețelele sociale, deși Răzvan are deja o altă parteneră.

„Dacă eu aș șterge pozele cu el, s-ar șterge și trecutul meu? Am un trecut cu el, este singurul om pe care l-am iubit până în momentul de față, la nebunie, și nu am 12 ani. Poate când o să îmi găsesc pe cineva, o să fac chestia asta. Până atunci, oricum va face parte din viața mea, pentru că este tatăl copiilor mei și trebuie să păstrăm o legătură frumoasă”, a fost răspunsul oferit de Ema.

