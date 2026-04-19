Romeo Vasiloni taxează comportamentul Emei Oprișan, după ce Răzvan Kovacs a trădat-o cu Ella: “Pare obsesie!”

Telenovela ce îi are drept protagoniști pe Ema Oprișan și Răzvan Kovacs a ajuns să fie discutată de toată lumea. Nu doar de internauți însă, asta pentru că nici vedetele nu au stat departe de subiectul momentului. Romeo Vasiloni, prieten cu bruneta, a vorbit pentru CANCAN.RO despre situația dintre cei doi și despre greșeala pe care Răzvan Kovacs a făcut-o.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs sunt cel mai discutat subiect al momentului, mai ales după ce el s-a afișat alături de Ella la foarte puțin timp după despărțire. Cunoscută pentru celebra secvență din baie cu ispita Teo, blondina a fost judecată de fani și pentru relația cu Kovacs, iar cuplul lor nu a reușit să ajungă la inimile oamenilor.

Romeo Vasiloni: „Nu trebuia să se afișeze cu Ella”

Încurcate sunt căile iubirii! Cine s-ar fi așteptat ca după escapada cu Teo care a făcut înconjurul internetului, Ella să aibă o relație cu un alt fost concurent din emisiunea Insula Iubirii?! Nimeni! Dovadă stau și reacțiile din mediul online după ce amândoi și-au asumat relația.

Contactat de CANCAN.RO, Romeo Vasiloni a comentat situația dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs din exterior și a mărturisit că nu le cunoaște foarte bine relația, dar durerea ei pare să fie cauzată de obsesia pe care o are pentru Răzvan, iar greșeala lui este că s-a afișat cu Ella mult prea repede, fără să se gândească la repercusiuni. În schimb, fosta ispită ne-a spus că este de apreciat faptul că el i-a iubit copilul Emei și a acceptat-o așa.

„Eu nu cunosc foarte bine relația lor. O știu din exterior, cum o vede toată lumea. Eu nu l-am blamat pe el și l-am apreciat pentru că este un lucru mare să iubești copilul altei femei, dar consider că e greșit că s-a afișat atât de repede și a început să se posteze cu Ella. E foarte greu pentru o mamă singură să vadă pe internet cum fostul ei soț pe care spune că încă îl iubește, dar pare obsesie mai mult decât iubire, să îl vadă în ipostaze cu altă femeie. Aici a greșit el, nu trebuia să se afișeze cu Ella.”

