Dana Marijuana scoate cuvinte cu „greutate” în războiul pe care îl are cu Sișu și Puya. „Demoni egoiști”

Dana Marijuana nu se dezice de acuzațiile aduse băieților din La Familia. Scandalul continuă cu o nouă replică usturătoare din partea femeii. Aceasta scoate cuvinte cu „greutate” în războiul pe care îl are cu Sișu și Puya. Mai mult, spune despre ei că sunt „demoni egoiști”.

În urmă cu o săptămână, Dana Marijuana a făcut acuzații grave la adresa băieților din La Familia. Aceasta a declarat că Siși și Puya au profitat de ea și nu i-au dat niciun ban în urma concertelor pe care le-a susținut alături de ei. Reacția celor doi artiști nu a întârziat să apară. Cântăreții au susținut că „cea mai fidelă fată” ar trebui să le mulțumească pentru că i-au oferit o rampă de lansare.

Citește și: DANA MARIJUANA SE CĂSĂTOREȘTE CU NOUL IUBIT. VA FI O NUNTĂ ATIPICĂ. „UNDEVA, LA O DISCOTECĂ”

Dana Marijuana a refuzat invitația lansată de Sișu și Puya

După ce Dana Marijuana i-a acuzat că nu i-au dat banii care i se cuveneau din concertele pe care le-au susținut împreună, Sișu și Puya au făcut un filmuleț în care au prezentat partea lor de adevăr. Cei doi au spus că au ajutat-o să se lanseze în muzică și chiar i-au compus piesele. Mai mult, au încercat să îngroape securea războiului, invitând-o să cânte alături de ei. Însă, femeia nu vrea să audă de așa ceva!

“Nu și-au cerut scuze că au fost niște puștani fără minte. Nu au avut curaj să vină și să-mi spună că dacă vom colabora pe viitor să îmi dea un anumit onorariu. Nu avem comunicare, probabil nu suntem pe aceleași frecvențe și nu ne potrivim.

Ei m-au chemat să cânt pe 19 noiembrie. Nu mă duc, chiar nu mă mai duc. Nu mi-a venit să cred ce au putut să spună în acel mesaj pe care mi l-au transmis.

Ei m-au sunat după ce au văzut interviul meu. S-au luat de mine, de ce am spus eu tuturor faptul că ei nu mi-au dat niciun ban. Dar eu am spus adevărul, de ce să nu recunosc? Oamenii nu au știut de ce ne-am despărțit noi.”, a declarat Dana Marijuana, pentru Fanatik.

Artista a continuat acuzațiile împotriva băieților din La Familia. Susține, în continuare, cu nu a avut beneficii financiare în urma colaborării cu cei doi.

“La ultimul concert pe care l-am avut cu ei mi-au dat 100 de lei. Mi-a dat Sișu, a fost mai simțit. Mă mir, sincer, că mi i-a dat și pe ăia. Ei nu au spus niciodată că le pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat.”, a adăugat Dana Marijuana.

„Mi-au demonstrat că nu s-au schimbat deloc”

Dana Marijuana a aruncat cuvinte cu „greutate” în războiul pe care îl are cu Sișu și Puya. Se pare că mesajul celor doi nu a impresionat-o deloc. Din contră, i-au demonstrat că nu s-a schimbat nimic în cei 23 de ani care au trecut. Mai mult decât atât, le-a adus și jigniri usturătoare, dar a scos la iveală și un detaliu din relația lor cu B.U.G Mafia.

“Au dat o replică foarte deșteaptă băieții. Mi-au demonstrat că nu s-au schimbat de 23 de ani, deloc. Asta e concluzia la care am ajuns. Eu nu că am știut să profit de rampa de lansare pe care mi-au oferit-o ei, nu am știut să profit de ei, de asta am fost fraieră.

Păcatul meu e că nu știu să profit de oameni, îmi place să ajut pe toată lumea. Din ce am eu, au și ceilalți de lângă mine. Eu mi-am dat seama că ei sunt doi demoni egoiști, care sunt doar pentru ei. Nu știu până la urmă dacă e vina lor sau sunt prinși de alte energii, habar nu am.

Citește și: CÂTE CASE A AJUNS SĂ AIBĂ PUYA: „EU NU LUCREZ AȘA CA DORIAN POPA, INDUSTRIAL”. LE RENOVEAZĂ ÎN STIL TRADIȚIONAL

Ei s-au supărat până și pe nașii lor, cum s-ar spune, pe B.U.G Mafia, care i-au format și i-au pus pe un făgaș. Ei spun că eu nu știu să fac muzică, le-am spus să se uite la piesele mele noi, pe care le-am scris eu. Nu singură, împreună cu alți oameni.”, a mai spus Dana Marijuana, potrivit aceleiași surse.