Dana Mladin, clipe de panică în timpul cutremurului din Taiwan! Fosta prezentatoare TV a fost martoră la tot dezastrul: „Simt nevoia să mă plâng cuiva”

Dana Mladin a trecut prin momente de panică în timpul vacanței din Taiwan. Un cutremur de 7.4 grade a avut loc în țara din Asia de Est, iar locuitorii au avut parte de clipe de șoc. Românca a povestit tot calvarul cu care a fost nevoită să se confrunte, în timpul marelui seism în urma căruia au sfârșit foarte mulți oameni. Dezvăluirile făcute de fosta prezentatoare TV!

Un cutremur devastator a avut loc în Taiwan, miercuri dimineața. Seismul a avut o magnitudine de 7.4 grade pe scara Richter, fiind cel mai puternic din ultimii 25 de ani. Sunt sute de răniți și zeci de morți în urma impactului uriaș. După acest cutremur au urmat 130 de replici. Dana Mladin a avut parte de momente de panică, pentru că a fost prinsă în timpul seismului din Taiwan. Fosta prezentatoare TV se afla într-un oraș din Taiwan, cazată la un hotel de 5 stele, în momentul în care a început totul să se clatine. Era la etajul 32 atunci când a văzut cu ochii ei cum se mișcă pereții și tot ce o înconjoară. A încercat să se calmeze, însă cu greu a reușit.

„La 8 dimineața mă trezesc într-un bălăngănit groaznic!!! Sunt în Tainan, pe la jumatea Taiwanului și, ca să evit țeapa cu hotelul din Taipei, aici mi-am rezervat cameră la un hotel dintr-un lanț despre care auzisem acum mulți ani că e șmecher: Shangri-la. 5 stele. (Dar imaginați-vă că am plătit 217 euro pe 2 nopți!) Am obținut upgrade de camera moca, când i-am rugat să mă mute pe altă parte a hotelului.

Ei, bine, de nu m-am înjurat pentru decizieee. Căci m-au mutat de la etaj 15, la o camera mai mare de la etajul… 32! Aici am trăit cutremurul de azi dimineața. Gândindu-mă cum Dzeu să ajung mai repede la parter! Partea proastă a fost că nu se mai termină!!! Nu vă pot descrie senzația când te miști cu toată camera și îți aduci aminte la ce înălțime ești! Bine că nu am lustră în tavan, să o fi văzut cum se mișcă ea ca barca pe valuri… În schimb, toți pereții se cutremurau, toată mobila scârțâia!

Când am văzut cât durează, am încercat să filmez, dar nu am putut, la cât mă mișcam!!! Cum s-a potolit, am luat receptorul să sun la receptie. Dar credeti că vedeam ce scrie pe butoane? Am apăsat 1. Nimic. Am apasat 0. „Good morning, miss Mladin”, aud. Nu știu ce și cum am întrebat-o, dar mi-a zis să stau calmă și să mă îndepărtez de fereastră. Tocmai mă uitam pe ea la terenurile de sport de jos. Ehe, ce n-aș fi dat să fiu acolo, să mă simt în siguranță!”, se arată în postarea făcută de Dana Mladin, pe Facebook.