Dana Nălbaru a dat lovitura cu noua afacere cu prăjituri! Cât costă un jeleu cu Prosecco și foiță de aur

Ca și componentă a trupei Hi-Q, Dana Nălbaru (46 de ani) s-a bucurat de mare succes, ea devenind una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din țara noastră. În mod surprinzător, în urmă cu câțiva ani ea a decis să iasă din lumina reflectoarelor pentru a dedica mai mult timp familiei. Totuși, pentru a produce bani, Dana a fost nevoită să se reprofileze. Astfel, în anul 2021 ea a deschis un laborator de cofetărie, iar afacerea merge excelent.

În urmă cu mulți ani, Dana Nălbaru era una dintre cele mai îndrăgite și apreciate cântărețe din România. Alături de formația Hi-Q, ea s-a bucurat de mare succes, dominând topurile de specialitate ani la rând. În anul 2003, Dana a decis să-și continue pe cont propriu cariera muzicală și a părăsit formația Hi-Q. La scurt timp însă, ea a ieșit definitiv din lumina reflectoarelor, preferând să se ocupe de educația copiilor pe care îi are cu soțul ei, Dragoș Bucur.

Dana Nălbaru, afacere de succes în domeniul cofetăriei

După ce copiii au crescut, Dana Nălbaru a decis să se lanseze în domeniul afacerilor. Mai exact, în anul 2021 ea a deschis un laborator de cofetărie. Ulterior, ea a mai deschis o brutărie și a devenit asociată la un bistro din București. În ciuda faptului că era un domeniu cu totul nou pentru ea, Dana s-a descurcat excelent și a reușit să dezvolte afacerea într-un timp relativ scurt.

Prăjiturile cu care Dana Nălbaru a dat lovitura au formă pătrată, sunt viu colorate și conțin diverse inserții de fructe. Ele sunt aranjate pe suporturi speciale, câte 25, formând un tort în forma unui cub Rubik. Și bomboanele produse de laboratorul fostei cântărețe se bucură de succes printre cumpărători. Ele au o mare varietate de gusturi și de arome. Bomboanele sunt fără gluten, zahăr sau lactoză și se vând în cutii extrem de atractive. O cutie de 90 de grame costă 29 de lei, iar o cutie de drajeuri de ciocolată, de 220 de grame, costă 59 de lei. În plus, seria de lux din colecția pentru adulți este reprezentată de ursuleții “Gold Prosecco Bears”, care sunt jeleuri cu prosecco și aur comestibil de 24 K, dar și de “Champagne Strawberry Deluxe”, căpșuni confiate, cu șampanie. O cutie de 85 de grame cu jeleuri cu prosecco și foiță de aur costă 49 de lei, potrivit prețurilor afișate în magazinul online.

„După renunțarea la cariera muzicală am ales să mă ocup de educația copiilor noștri și sunt foarte mândră de felul în care ei s-au format. În ultimul an, însă, datorită faptului că ei au crescut și nu mai e necesar să le fiu alături în permanență m-am concentrat pe realizarea unor proiecte deosebite, în care am investit foarte mult suflet și pasiune.

Torturile se bucură deja de succes în rândul iubitorilor de dulciuri fine, acum a venit rândul să prezint consumatorilor de bomboane acest concept nou în România, de dulciuri pentru adulți, care a luat naștere în urma călătoriilor noastre prin lume”, spunea Dana Nălbaru la deschiderea afacerii.

