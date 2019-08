Dana Nălbaru, poză de album alături de cei trei copii. Cât a crescut și ce frumoasă este fiica adoptată

Dana Nălbaru este una dintre vedetele de la noi care sunt pe deplin fericite, împlinite! Astăzi, ea a împărtășit unul dintre momentele frumoase petrecute în intimitate alături de cele trei comori ale sale: Sofia, Kadri și Roxana, fiica adoptată. Ipostaza în care apar cu toții în poza de album i-a cucerit pe mulți.

Dana Nălbaru, poză de album alături de cei trei copii

Artista i-a dăruit soțului ei, Dragoș Bucur, doi copii superbi: Sofia și Kadri, iar anul trecut familia lor s-a mărit. Și asta după ce ei au decis să adopte o fetiță. După cum puteți observa atât în poza de mai jos, cât și în imaginile din galeria foto a articolului, în dreptul postării, Dana Nălbaru a pus doar un emoticon în formă de inimă. Roxana, fiica adoptată de cântăreață radiază de fericire, la fel ca sora și fratele ei vitreg. Apropiații și fanii au înroșit butonul de like și i-au trimit sute de mesaje.

“Iubire pură💕🤗”, “O mamă cu trei copii, ce poate fi mai minunat!!”, “Cum reușești să emani atâta liniște și bunătate!..🥰”, “O familie frumoasă si fericită! Vă pupăm!😘❤️”, “Bravo, felicitări! Respect, Dana” sunt cinci dintre comentariile strânse de postarea vedetei pe pagina sa de Facebook.

Dana Nălbaru, mărturisiri despre ziua în care a adoptat-o pe Roxana

“Pe Roxana am văzut-o pe internet, pe lista copiilor greu adoptabili. Mai avea o lună până împlinea 5 ani. Era un copil bun care avea nevoie de familie și care probabil că astăzi ar fi fost tot acolo. Îmi amintesc tot din ziua aceea. Ne-am dus la Arad, unde locuia și am găsit-o foarte veselă, într-o rochiță roz. Nu vorbea. Dar s-a aruncat în brațele noastre din prima. Și a stat în brațele noastre cât am rămas acolo. Iar la scurt timp s-a mutat la noi. Și gata. Mi-am dat seama că, pentru a ajuta cu adevărat pe cineva, trebuie să ies din zona de confort.

Și chiar am ieșit din confort, pentru că mult timp a trebuit să învățăm unii de la alții: noi de la ea, ea de la noi. Ce vreau să zic cu asta? Nu este deloc ușor. Dar satisfacțiile sunt extrem de mari din primele zile, de când au început să se vadă și achizițiile ei. Din prima zi mi-a zis: «mama». Nu poate să ne spună pe nume. Dintotdeauna ne-a spus: «mama» și «tata»”, a povestit artista în cadrul unui interviu oferit în urmă cu patru luni pentru pentru life.ro.