Dana Roba, bătută și amenințată de propriul tată. Cuvintele grele pe care i le adresa părintele, înainte să fugă de acasă

Dana Roba a trecut printr-un adevărat coșmar din cauza soțului ei, care a bătut-o până la limita dintre viață și moarte. Cazul său a fost urmărit de o țară întreagă, dar puțini știu că Daniel nu este primul bărbat care o agresează fizic. Înainte de a se căsători, a fost victima propriului ei tată, care o amenința cu moartea de la vârste fragede.

Fosta parteneră a lui Nicolae Guță este într-un proces lung și anevoios de recuperare. Loviturile de ciocan pe care le-a primit de la soț i-au lăsat răni adânci, atât fizic, cât și psihic. După 7 ani de muncă în care și-a ținut soțul acasă, a fost nevoită să-și lase căminul și să se întoarcă în casa părintească, la tatăl său, un alt bărbat violent din trecutul său.

Dana Roba a crescut sub palma tatălui

În urmă cu trei ani, Dana Roba povestea că părinții săi au fost extrem de stricți cu ea, motiv pentru care a și avut un comportament atât de rebel când era în relație cu manelistul. Tată ei nu doar că avea obiceiul să o bată, ci chiar să o amenințe cu moartea. În această situație, s-a văzut nevoită să fugă de acasă și să-și ia viața în propriile mâini.

„Am crescut într-o familie de pocăiți, doar că un fel de pocăiți diferiți, stricți! Nu aș vrea să fie nimeni așa. Taică-miu foarte violent, el mereu îmi spunea, eu te-am făcut, eu te omor, trebuie să fii pocăită! Era brutal și nu accepta nimic, o vorbă sau vreo opunere. Atunci mi-am zis! Gata, nu vreau să mai trăiesc așa, și… normal că atunci m-am îndreptat spre viața aceea de rebelă. Am avut o viață ok înainte, dar eram păcătoasă.

Am făcut toate asta doar ca să îi fac în ciudă tatălui meu. Eu am mers la biserică până la 19 ani și la 19 ani nu l-am mai suportat efectiv pe tata și am plecat de acasă, dar nu am făcut absolut nimic rău, nu am dat în cap la nimeni”, a declarat make-up artistul pentru Wowbiz.

Cum a reacționat tatăl când a văzut-o

Neavând altă variantă, Dana Roba a ajuns, din nou, în casa părintească. După bătaia primită de la soț, nici măcar propriul ei părinte nu a fost în stare să o recunoască.

„Starea mea nu este una bună. Faptul că Dumnezeu mă ține în viață este o mare minune. Tatăl meu nu m-a cunoscut când m-a văzut în ambulanță”, a spus Dana Roba în cadrul unei emisiuni TV.

Nu a venit singură, ci alături de cele două fiice ale sale, Chantal și Celine. În prezent, nu poate să muncească, având brațele grav afectate și încă bandajate, dar se întreține din donațiile primite.

