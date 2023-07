Gestul surprinzător făcut de Dana Roba, la puţin timp după ce s-a externat! Sfâşietor

În urmă cu o lună, Dana Roba trecea prin cel mai greu moment din viața ei. Make-up artista era bătută și mutilată chiar de propriul soț. Deși inițial medicii nu i-au dat nicio șansă, se pare că femeia a reușit să supraviețuiască tragediei prin care a trecut. Acum, aceasta încearcă să revină la viața normală și să uite de momentele terifiante.

Dana Roba și Daniel Balaciu păreau că au un mariaj fericit până în urmă cu ceva timp. Apoi a venit divorțul și tragedia teribilă. Soțul make-up artistei a bătut-o cu bestialitate și a lovit-o de opt ori cu ciocanul în cap, lăsându-o într-o baltă de sânge. Însă, contrar pronosticurilor medicilor, Dana Roba a reușit să treacă peste tot, să își revină și acum încearcă să uite cele întâmplate și să reintre în cotidian.

Deși femeia începe să își revină ușor, ușor, acum cea mai grea parte este să se privească în oglindă. Urmele lăsate de trauma pe care a suferit-o sunt proeminente și îi aduc aminte la fiecare privire în oglindă de calvarul prin care a trecut. Însă, make-up artista nu are de gând să se lase doborâtă și încearcă să își reintre în ritm. Recent, aceasta a ieșit pentru prima dată din casă și a vrut să se răsfețe cu o zi la salon. Și-a făcut manichiura și pedichiura și s-a bucurat de puțină relaxare.

„Ce este important pentru mine este că voi sunteți aici și îmi scrieți în fiecare zi. Trebuie să specific faptul că azi-dimineață am ieșit din casă și am vrut să mă duc la manichiură și pedichiură, ca să mai îmi ies din starea asta de neputință. Nu îmi este totuna să mă uit în oglindă și să mă văd fără păr și cu aceste crăpături în frunte. Îmi este foarte greu. Dumnezeu îmi dă putere să trec peste”, le-a spus Dana Roba fanilor săi de pe Instagram.

Daniel Balaciu: „A fost legitimă apărare”

La o lună după ce și-a mutilat soția, Daniel Balaciu a făcut unele declarații șocante. Bărbatul spune că a acționat în legitimă apărare. Potrivit acestuia, Dana Roba a fost cea care a lovit prima, aruncând în el cu o jucărie de lemn. Mai mult, a mai declarat că de ceva vreme se temea pentru viața lui și asta pentru că soția îl amenința cu interlopii.

„Dana nu m-a schimbat nici măcar o zi, iar situația asta mi-a provocat un stres continuu. În data de 8 mai, soția mea a depus o cerere de divorț la notar și am primit un termen de răzgândire până în data de 9 iunie. Dana a început să mă amenințe cu interlopii și mi-a fost frică că vor veni să mă omoare. Regret ceea ce am făcut și nu o voi mai lovi niciodată pe soția mea. Dar vreau să se știe că ce s-a întâmplat a fost în legitimă apărare din cauza faptului că am fost provocat.

Aș vrea să fiu judecat în libertate, pentru că fetițele mele au nevoie de mine că am lucrat 10 ani la jandarmi. Eu m-am ocupat de fete, nu soția mea. Dana a fost amanta lui Guță și am poze cu ea venind acasă la 1 noaptea. Soția mea și-a făcut relații pentru că machiază, ea mi-a distrus familia. În toată perioada în care am fost împreună nu i-am dat nicio palmă”, a declarat Daniel Balaciu, potrivit spynews.ro.

