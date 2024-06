Dana Roba, o nouă operație complicată în septembrie 2024. A rămas fără gust și fără miros pentru totdeauna: ”Comand mâncare din ce țin minte”

Deși a trecut aproape un an de când a fost la un pas de moarte, Dana Roba se confruntă în continuare cu probleme de sănătate. În urma loviturilor crunte pe care fostul soț i le-a provocat cu un ciocan, make-up artistul a rămas fără gust și miros pentru totdeauna. Mai mult decât atât, ea urmează să fie supusă unei noi intervenții chirurgicale din cauza cicatricii pe care o are în frunte.

În urmă cu un an, Dana Roba a trecut prin clipe cumplite, după ce soțul ei, Daniel Balaciu, atacat-o cu un ciocan în miez de noapte. Cei doi erau căsătoriți de 7 ani și au împreună două fetițe, Chantal și Celine. După atacul înfiorător, femeia a fost transportată de urgență la spital, unde a fost supusă unei operații care a durat 9 ore. Pentru o perioadă, s-a zbătut între viață și moarte. Printr-un miracol, a reușit să își revină.

Dana Roba a rămas marcată pe viață, în urma episodului violent pe care l-a trăit anul trecut. Make-up artistul se confruntă în continuare cu probleme de sănătate serioase. În curând, va fi supusă unei noi operații dificile în Turcia. Aceasta a povestit că medicii îi vor lua piele de pe coastă pentru a-i acoperi cicatricea din frunte. În plus, femeia a dezvăluit că a rămas pentru totdeauna fără gust și fără miros din cauza loviturilor pe care le-a primit de la tatăl fetițelor sale.

„Mi-am dorit ca de Paște să nu mai fac mâncare. Și așa eu nu pot să mai fac mâncare, pentru că nu am gust, înțelegeți? Eu nu mai pot să gătesc, eu nu știu, mă duc să mănânc la restaurant, am mâncat paste carbonara că mi-am amintit ce gust au (…).

Comand o porție de mâncare din ce țin minte, dar eu nu mai am gust. Eu am rămas pentru totdeauna fără gust și fără miros. (…) S-ar fi făcut un an de la moartea mea”, a mărturisit Dana Roba, în cadrul emisiunii Online Story by Cornelia Ionescu.