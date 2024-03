Dezvăluiri uluitoare despre iubitul Danei Roba! Fuge de acasă și… Îi toacă banii la păcănele!? ”Nu mă mai impresionează nimic!”

Povestea de dragoste dintre Dana Roba și Beniamin nu ar fi deloc așa cum ”curge” pe rețelele de socializare, adică ”viață în roz”! Ar fi, de fapt, un amalgam de certuri, țipete, părăsiri, bani pierduți la păcănele și râuri de reproșuri. Rămâneți pe CANCAN.RO, pentru că urmează dezvăluiri tulburătoare! Totul, în exclusivitate.

După ce a trecut prin calvarul vieții ei fiind mutilată cu un ciocan de fostul soț, Daniel Balaciu, Dana Roba părea că și-a găsit fericirea și liniștea în brațele lui Beniamin Branko. Cei doi s-au afișat împreună imediat după ce Dana Roba a fost externată din spital. Gurile rele spun că vedeta și Beni ar fi fost împreună de dinainte ca Dana să depună actele de divorț. Așa cum știm, depunerea divorțului a fost motivul de la care a pornit bătaia soră cu moartea pe care primit-o vedeta de la Daniel Balaciu. Acum, am aflat cum decurge relația dintre Beni și Dana Roba și ce „pact” ar fi făcut cei doi.

Dana Roba și Beniamin, certuri, reproșuri și șantaj mai ceva ca-n telenovele

Pe celebra adresă [email protected] au venit informații și detalii despre relația dintre Dana Roba și Beniamin, bărbatul cu care make-up artistul s-ar iubi de mai bine de jumătate de an. Dacă ne aruncăm un ochi pe rețelele de socializare, vedem doar inimioare și declarații de dragoste. Toate de la Dana pentru Beni… sau cum ar spune cei în videoclipurile cărora Dana dansa: Fără număăăăr! Ei bine, lucrurile nu ar sta chiar așa. Like-urile, declarațiile de dragoste și pozele în care se afișează fericiți ar fi doar de fațadă spun sursele noastre. Se pare că de mult timp Dana Roba și iubitul s-ar certa foarte des. Discuțiile ar porni de la bani. Bani câștigați de Dana și pe care Beniamin i-ar toca mai ceva ca o femeie după o despărțire „scăpată” într-un mall. Și nu oriunde, ci la păcănele. Sursele noastre au spus că una dintre „pasiunile” lui Beniamin ar fi jocurile de noroc, cu banii iubitei. Iar de aici ar pleca certurile dintre ei.

Dana Roba ar ține cu dinții de relația de fațadă pe care o are cu Beniamin

Cu toate acestea, Dana Roba ar ține morțiș să se afișeze cu Benjamin, spun sursele din apropierea lor. Ea este cea care postează des poze cu el și fetițele. În plus, îi face declarații de dragoste pe Instagram și îi ia apărarea public. Ar face toate aceste lucruri pentru că este foarte speriată după calvarul prin care a trecut cu Daniel Balaciu și nu vrea să se afișeze ca o femeie singură. Drept urmare, ar alege să se compromită și să-i ofere bani lui Beniamin pentru a-l ține lângă ea. Doar că nici așa nu reușește mereu. O dată la câteva zile, bărbatul și-ar face bagajele și ar pleca de acasă. Chiar și cu câteva zile înainte de Crăciun, Beni și-ar fi luat lucrurile și ar fi dispărut. Unde s-a dus numai el știe! Un lucru este cert, mereu se întoarce la Dana Roba.

Soția lui Beni îl acuză pe bărbat că nu se ocupă de copii! Nici de fetițele Danei nu ar vrea să audă!

Surse din apropierea lor au mai dezvăluit pentru CANCAN.RO că Beni nu ar fi implicat în creșterea fetițelor Danei, așa cum ea tot postează pe Instagram. Cu toate că make-up artistul a susținut că iubitul ei are grijă de fete cât ea este la salon și machiază, lucrurile nu ar fi chiar așa. Fetițele ar sta mai mult cu bona. Dana nu se poate ocupa mai mult de ele, fiind la salon, iar Beniamin se ocupă de treburile lui. Nici cu cei trei copii ai săi nu ar petrece prea mult timp. Iulia, fosta soție a lui Beniamin, s-a plâns de acest aspect în repetate rânduri. În plus, Iulia a atacat-o și pe Dana Roba și a acuzat-o că nu este o influență bună pentru copiii pe care îi are cu Beniamin.

Ce spune Dana Roba: „Nu îmi mai pasă! Mă concentrez pe procese”

Contactată pentru a afla și versiunea ei, Dana Roba a avut următoarea reacție: “Nu este adevărat că nu mă înțeleg cu Beni. Ce dacă nu mai am pozele cu el pe Facebook?! Vreau să mă concentrez pe procese, pe muncă. El stă cu fetițele acasă, nu este vorba de așa. Fetele mele îl iubesc mai mult decât pe tatăl lor natural. Și dacă ar fi să nu mai am treabă cu Beni, eu am trecut prin atât de multe că pot să le fac singură pe toate. Nu mă mai impresionează nimic. Am mașină, am copii, am casă, am masă. Dar noi ne înțelegem bine, așa că nu îmi mai pasă de ce spune lumea!”

